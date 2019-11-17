Sau 5 năm ly hôn, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn 'tái hợp', cùng làm điều ý nghĩa cho con gái

Dù đã "đường ai nấy đi" nhiều năm nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn luôn nỗ lực vì con gái chung. Cách cư xử văn minh của cả hai hậu ly hôn khiến nhiều người cảm phục.
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Sau thời gian chung sống và có con gái chung, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ly hôn vào năm 2014. Đây là một trong số ít cặp đôi của showbiz Việt được đánh giá cao bởi sự văn minh hậu chia tay. Hậu ly hôn, vợ chồng nghệ sĩ không đấu tố hay lời qua tiếng lại mà vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con gái chung. 5 năm sau khi "đường ai nấy đi", Trương Ngọc Ánh và chồng cũ không ngại tái hợp vào những dịp đặc biệt của bé Bảo Tiên.
Mới đây, Trần Bảo Sơn vừa đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật 11 tuổi của con gái cưng. Bữa tiệc được tổ chức đơn giản ấm cúng, đáng chú ý là khoảnh khắc diễn viên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cùng hội ngộ trong một khung hình. Cả hai cười tươi trong ngày đặc biệt của con gái. Vợ Bình Minh - doanh nhân Anh Thơ cũng có mặt chúc mừng.
Trong hình ảnh được đăng tải, vẻ ngoài cao lớn của con gái Trương Ngọc Ánh khi bước sang tuổi 11 cũng gây chú ý không kém. Bé Bảo Tiên nhận được nhiều lời ngợi khen vì ngày càng xinh xắn, cùng đôi chân dài miên man được thừa hưởng từ mẹ.
Được biết, ái nữ của Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh hiện đang theo học một trường quốc tế nổi tiếng với mức học phí lên đến hàng trăm triệu.