Phản ứng cực lạ của Trương Ngọc Ánh trước tin sắp kết hôn lần nữa

Vài ngày qua, tin đồn Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần nữa khiến nhiều người xôn xao. Trước nghi vấn này, vợ cũ Trần Bảo Sơn không phủ nhận cũng không xác nhận. Tuy nhiên, trên trang cá nhân người đẹp liên tục úp mở về những niềm vui của bản thân trong thời gian tới.

Vài giờ trước, Trương Ngọc Ánh cũng đã đăng tải bức ảnh đen trắng khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 43. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi tứ tuần và từng một lần sinh con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu body săn chắc và gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian. Đáng chú ý, người đẹp phim Hương Ga còn chú thích vào bức ảnh: "Mỗi ngày em chọn 1 niềm vui. Gửi đến anh em gửi đến bạn bè". Nhiều người cho rằng, động thái này của Trương Ngọc Ánh là đang ngầm thông báo về chuyện hỷ sự trong thời gian tới.