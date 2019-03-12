Phản ứng cực lạ của Trương Ngọc Ánh trước tin sắp kết hôn lần nữa

Hậu trường 12/03/2019 15:07

Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Trương Ngọc Ánh có phản ứng lạ trước tin đồn sắp kết hôn.

Vài ngày qua, tin đồn Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần nữa khiến nhiều người xôn xao. Trước nghi vấn này, vợ cũ Trần Bảo Sơn không phủ nhận cũng không xác nhận. Tuy nhiên, trên trang cá nhân người đẹp liên tục úp mở về những niềm vui của bản thân trong thời gian tới.

Vài giờ trước, Trương Ngọc Ánh cũng đã đăng tải bức ảnh đen trắng khoe vóc dáng gợi cảm ở tuổi 43. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi tứ tuần và từng một lần sinh con nhưng nữ diễn viên vẫn sở hữu body săn chắc và gương mặt trẻ trung bất chấp thời gian. Đáng chú ý, người đẹp phim Hương Ga còn chú thích vào bức ảnh: "Mỗi ngày em chọn 1 niềm vui. Gửi đến anh em gửi đến bạn bè". Nhiều người cho rằng, động thái này của Trương Ngọc Ánh là đang ngầm thông báo về chuyện hỷ sự trong thời gian tới.

Phản ứng cực lạ của Trương Ngọc Ánh trước tin sắp kết hôn lần nữa - Ảnh 1
Trương Ngọc Ánh đăng ảnh gợi cảm giữa tin đồn sắp lên xe hoa lần 2 - Ảnh: Internet
Phản ứng cực lạ của Trương Ngọc Ánh trước tin sắp kết hôn lần nữa - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ly hôn đến nay đã hơn 4 năm - Ảnh: Internet
Phản ứng cực lạ của Trương Ngọc Ánh trước tin sắp kết hôn lần nữa - Ảnh 3
Thông tin Trương Ngọc Ánh sắp lấy chồng được tiết lộ bởi bà xã Bình Minh - Ảnh: Internet

Nghi vấn Trương Ngọc Ánh sắp kết hôn bắt nguồn từ một bài chia sẻ của bà xã Bình Minh. Cụ thể, doanh nhân Anh Thơ đã đăng tải bức ảnh đi ăn cưới cùng Trương Ngọc Ánh. Trong không khí rộn ràng của buổi tiệc, bà xã Bình Minh hỏi bạn thân rằng sắp tới liệu có cho mình làm phụ dâu trong ngày trọng đại.

"2 đứa đi dự đám cưới nhau rồi giờ tới tuổi rủ nhau đi đám cưới người khác. Biết đâu sắp được đi đám cưới bạn Ánh nữa ta? Lần này có cho tui làm cô dâu phụ nữa hôn vậy", bà xã Bình Minh viết. Ngay sau đó, Trương Ngọc Ánh cũng lập tức có hành động gây tò mò. Cụ thể, bà mẹ một con vào bình luận trách móc bạn thân đã làm lộ bí mật của mình. Không dừng lại ở đây, doanh nhân Anh Thơ cũng tung hứng theo Trương Ngọc Ánh: "Ý chết, thôi lỡ rồi cho lộ luôn".

Trương Ngọc Ánh lên tiếng về thông tin chuẩn bị lên xe hoa lần 2 sau khi bị bà xã Bình Minh "buột miệng" tiết lộ

Trương Ngọc Ánh lên tiếng về thông tin chuẩn bị lên xe hoa lần 2 sau khi bị bà xã Bình Minh "buột miệng" tiết lộ

Trong khi nhiều khán giả bất ngờ trước thông tin này và chưa biết thực hư thế nào thì phía Trương Ngọc Ánh đã chính thức có phản hồi.

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