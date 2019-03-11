Bà xã Bình Minh làm lộ bí mật Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần 2

Hậu trường 11/03/2019 16:36

Doanh nhân Anh Thơ gây chú ý khi úp mở về việc Trương Ngọc Ánh sẽ lên xe hoa trong thời gian tới.

Mới đây, bà xã Bình Minh gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng bạn thân Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, điều đáng nói là đoạn chú thích của Anh Thơ như ngầm tiết lộ việc nữ diễn viên Hương Ga chuẩn bị lên xe hoa lần nữa. 

Cụ thể, doanh nhân Anh Thơ cho biết cả hai đang đi dự hôn lễ của một người bạn. Trong không khí rộn ràng của tiệc cưới, bà xã Bình Minh hỏi Trương Ngọc Ánh rằng sắp tới liệu có cho mình làm phụ dâu trong ngày trọng đại.

"2 đứa đi dự đám cưới nhau rồi giờ tới tuổi rủ nhau đi đám cưới người khác. Biết đâu sắp được đi đám cưới bạn Ánh nữa ta? Lần này có cho tui làm cô dâu phụ nữa hôn vậy", bà xã Bình Minh tâm sự.

Bà xã Bình Minh làm lộ bí mật Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần 2 - Ảnh 1
Bà xã Bình Minh úp mở về việc Trương Ngọc Ánh sắp lấy chồng - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ của Anh Thơ, rất đông khán giả tò mò về thông tin này. Ngay sau đó, Trương Ngọc Ánh cũng lập tức có hành động gây tò mò. Cụ thể, bà mẹ một con vào bình luận trách móc bạn thân đã làm lộ bí mật của mình. Không dừng lại ở đây, doanh nhân Anh Thơ cũng tung hứng theo Trương Ngọc Ánh: "Ý chết, thôi lỡ rồi cho lộ luôn".

Đoạn trò chuyện giữa Trương Ngọc Ánh và doanh nhân Anh Thơ nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Khá đông fan đã gửi lời chúc mừng đến Trương Ngọc Ánh, đồng thời mong nữ diễn viên có quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình. 

Bà xã Bình Minh làm lộ bí mật Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần 2 - Ảnh 2
Trương Ngọc Ánh cũng vào xác nhận, đồng thời trách bạn thân làm lộ bí mật của mình - Ảnh: FBNV
Bà xã Bình Minh làm lộ bí mật Trương Ngọc Ánh sắp lên xe hoa lần 2 - Ảnh 3
Trương Ngọc Ánh và doanh nhân Anh Thơ có tình bạn vô cùng thân thiết - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh và doanh nhân Anh Thơ có một tình bạn vô cùng đẹp giữa showbiz ồn ào. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ ảnh hẹn hò rất gần gũi. Thậm chí, Anh Thơ từng hài hước gọi Trương Ngọc Ánh là người tình, tiết lộ Bình Minh cũng đôi lần ghen vì vợ quá thân với bạn cùng giới. Một số khán giả nhận định, với một mối quan hệ thân thiết như vậy thì việc Anh Thơ là người đầu tiên biết việc Trương Ngọc Ánh sắp lấy chồng cũng là điều dễ hiểu.

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Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh bà xã Bình Minh Anh Thơ

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