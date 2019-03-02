Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ'

Hậu trường 02/03/2019 15:26

Công khai ảnh thời trẻ, bà xã Bình Minh khiến cư dân mạng xuýt xoa, khen ngợi hết lời.

Trên trang cá nhân, bà xã Bình Minh khiến dân mạng "phát sốt" khi bất ngờ khoe ảnh hồi 28 tuổi. Với thân hình chuẩn cùng gu thẩm mỹ thời thượng, doanh nhân Anh Thơ nhận được nhiều lời ngợi khen.

Đặc biệt, điều gây ấn tượng nhất với công chúng vẫn là gương mặt thanh tú đầy cá tính với đôi mắt tròn xoe, mũi cao, môi trái tim hút hồn. Nhiều người nói vui rằng có lẽ đây chính là lí do siêu mẫu Bình Minh mê đắm, quyết "cưa đổ" bằng được dù xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng.

Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 1
Anh Thơ xinh đẹp hút hồn khi còn trẻ - Ảnh: FBNV
Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 2
Phong cách thời trang sexy của cô không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào - Ảnh: FBNV

Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 3

Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 4
Anh Thơ khiến mọi người bất ngờ bởi vẻ xinh đẹp và thần thái ấn tượng - Ảnh: FBNV

Bình Minh từng là một trong những siêu mẫu sở hữu gương mặt điển trai sáng giá một thời của showbiz Việt. Gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực người mẫu, anh còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên...

Ngoài sự nghiệp thành công, cuộc sống đời tư của anh cũng được công chúng chú ý không kém. Năm 2008, Bình Minh bất ngờ kết hôn với bạn gái hơn 5 tuổi - doanh nhân Lê Anh Thơ. Thời điểm này, cặp đôi hứng chịu rất nhiều lời bàn tán.

Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 5
Anh Thơ thường xuyên sánh bước bên ông xã tại các sự kiện - Ảnh: FBNV

Thế nhưng vượt qua tất cả, họ đã xây dựng cho mình một gia đình trọn vẹn tràn ngập tiếng cười. Theo thời gian, Anh Thơ đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nét đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở tài năng, sự thông minh và bản lĩnh.

Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ' - Ảnh 6
Qua hai lần sinh con, dù không còn trẻ trung như xưa nhưng Anh Thơ vẫn được ngợi khen bởi vẻ đẹp mặn mà - Ảnh: FBNV

Hơn 10 năm chung sống với chồng siêu mẫu, cô không ít lần đối mặt với scandal tình ái của Bình Minh. Dù đứng trước nhiều biến cố có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, nhưng với sự khéo léo và bản lĩnh của mình, nữ doanh nhân vẫn giữ cho tổ ấm hạnh phúc.

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng

Bà xã Bình Minh cho rằng một doanh nhân giỏi giang như bà Thảo nếu phải lui về nuôi con là một điều hết sức "cổ hủ".

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Bình Minh Anh Thơ

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42