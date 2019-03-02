Bà xã Bình Minh khoe ảnh năm 28 tuổi, fan trầm trồ hiểu vì sao chồng mê như 'điếu đổ'

Công khai ảnh thời trẻ, bà xã Bình Minh khiến cư dân mạng xuýt xoa, khen ngợi hết lời.

Trên trang cá nhân, bà xã Bình Minh khiến dân mạng "phát sốt" khi bất ngờ khoe ảnh hồi 28 tuổi. Với thân hình chuẩn cùng gu thẩm mỹ thời thượng, doanh nhân Anh Thơ nhận được nhiều lời ngợi khen. Đặc biệt, điều gây ấn tượng nhất với công chúng vẫn là gương mặt thanh tú đầy cá tính với đôi mắt tròn xoe, mũi cao, môi trái tim hút hồn. Nhiều người nói vui rằng có lẽ đây chính là lí do siêu mẫu Bình Minh mê đắm, quyết "cưa đổ" bằng được dù xung quanh anh có rất nhiều bóng hồng.

Anh Thơ xinh đẹp hút hồn khi còn trẻ - Ảnh: FBNV Phong cách thời trang sexy của cô không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào - Ảnh: FBNV Anh Thơ khiến mọi người bất ngờ bởi vẻ xinh đẹp và thần thái ấn tượng - Ảnh: FBNV Bình Minh từng là một trong những siêu mẫu sở hữu gương mặt điển trai sáng giá một thời của showbiz Việt. Gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực người mẫu, anh còn lấn sân sang nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên...

Ngoài sự nghiệp thành công, cuộc sống đời tư của anh cũng được công chúng chú ý không kém. Năm 2008, Bình Minh bất ngờ kết hôn với bạn gái hơn 5 tuổi - doanh nhân Lê Anh Thơ. Thời điểm này, cặp đôi hứng chịu rất nhiều lời bàn tán. Anh Thơ thường xuyên sánh bước bên ông xã tại các sự kiện - Ảnh: FBNV Thế nhưng vượt qua tất cả, họ đã xây dựng cho mình một gia đình trọn vẹn tràn ngập tiếng cười. Theo thời gian, Anh Thơ đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng nét đẹp của phụ nữ không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở tài năng, sự thông minh và bản lĩnh. Qua hai lần sinh con, dù không còn trẻ trung như xưa nhưng Anh Thơ vẫn được ngợi khen bởi vẻ đẹp mặn mà - Ảnh: FBNV Hơn 10 năm chung sống với chồng siêu mẫu, cô không ít lần đối mặt với scandal tình ái của Bình Minh. Dù đứng trước nhiều biến cố có thể khiến hôn nhân đổ vỡ, nhưng với sự khéo léo và bản lĩnh của mình, nữ doanh nhân vẫn giữ cho tổ ấm hạnh phúc.

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng Bà xã Bình Minh cho rằng một doanh nhân giỏi giang như bà Thảo nếu phải lui về nuôi con là một điều hết sức "cổ hủ".

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