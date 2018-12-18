Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh

Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên diện đồ đôi chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân mùa Giáng sinh 2018.

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tung bộ ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh 2018 bên con gái cưng Bảo Tiên. Hai mẹ con cùng diện đồ đôi khoe vẻ đẹp rạng ngời trong không khí Noel gần kề. Tuy Sài Gòn không lạnh như ở miền Bắc nhưng mẹ con Trương Ngọc Ánh vẫn diện váy len, đi vớ đỏ hết sức nổi bật.

Bên cạnh vẻ đẹp gợi cảm của bà mẹ một con Trương Ngọc Ánh thì vẻ ngoài cao lớn, phổng phao của bé Bảo Tiên cũng thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng. Dù mới chỉ 11 tuổi nhưng con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã sỡ hữu đôi chân thon dài cùng gương mặt sắc nét như thiếu nữ. Nhiều người dự đoán, chỉ vài năm nữa thôi cô bé sẽ trở thành một trong những hot girl đình đám trong làng giải trí.

Con gái Trương Ngọc Ánh mới 11 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ - Ảnh: Internet

Bé Bảo Tiên sở hữu ngoại hình xinh xắn nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: Internet

Con gái Trần Bảo Sơn được dự đoán là một chân dài đình đám trong tương lai - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm sau 4 năm ly hôn Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt. Bốn năm sau ly hôn, cả hai diễn viên vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới dù từng trải qua khá nhiều mối tình. Mới đây, họ có dịp tái hợp trong tiệc sinh nhật bé Bảo Tiên và chụp ảnh khá thân thiết. Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc và nuôi dạy con gái.

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