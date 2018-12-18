Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh

Hậu trường 18/12/2018 11:16

Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên diện đồ đôi chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân mùa Giáng sinh 2018.

Mới đây, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã tung bộ ảnh kỷ niệm mùa Giáng sinh 2018 bên con gái cưng Bảo Tiên. Hai mẹ con cùng diện đồ đôi khoe vẻ đẹp rạng ngời trong không khí Noel gần kề. Tuy Sài Gòn không lạnh như ở miền Bắc nhưng mẹ con Trương Ngọc Ánh vẫn diện váy len, đi vớ đỏ hết sức nổi bật.

Bên cạnh vẻ đẹp gợi cảm của bà mẹ một con Trương Ngọc Ánh thì vẻ ngoài cao lớn, phổng phao của bé Bảo Tiên cũng thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng. Dù mới chỉ 11 tuổi nhưng con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đã sỡ hữu đôi chân thon dài cùng gương mặt sắc nét như thiếu nữ. Nhiều người dự đoán, chỉ vài năm nữa thôi cô bé sẽ trở thành một trong những hot girl đình đám trong làng giải trí.

Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 1
Con gái Trương Ngọc Ánh mới 11 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ - Ảnh: Internet
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 2
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 3
Bé Bảo Tiên sở hữu ngoại hình xinh xắn nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ - Ảnh: Internet
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 4
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 5
Con gái Trần Bảo Sơn được dự đoán là một chân dài đình đám trong tương lai - Ảnh: Internet
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 6
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 7
Bốn năm sau ly hôn, Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm bên con gái cưng mùa Giáng sinh - Ảnh 8
Trương Ngọc Ánh khoe vẻ gợi cảm sau 4 năm ly hôn Trần Bảo Sơn - Ảnh: Internet

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt. Bốn năm sau ly hôn, cả hai diễn viên vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới dù từng trải qua khá nhiều mối tình. Mới đây, họ có dịp tái hợp trong tiệc sinh nhật bé Bảo Tiên và chụp ảnh khá thân thiết. Nhiều năm qua, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng chăm sóc và nuôi dạy con gái.

Ly hôn 4 năm Trương Ngọc Ánh mới can đảm hé lộ điều đau lòng: 'Tôi thường chạy bộ như một người điên'

Ly hôn 4 năm Trương Ngọc Ánh mới can đảm hé lộ điều đau lòng: 'Tôi thường chạy bộ như một người điên'

Sau hơn 4 năm ly hôn Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về những khó khăn sau đổ vỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Ngọc Ánh con gái Trương Ngọc Ánh Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 3 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 28 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42