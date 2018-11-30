Ly hôn 4 năm Trương Ngọc Ánh mới can đảm hé lộ điều đau lòng: 'Tôi thường chạy bộ như một người điên'

Sau hơn 4 năm ly hôn Trần Bảo Sơn, Trương Ngọc Ánh khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về những khó khăn sau đổ vỡ.

Gia đình nhỏ của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được xem là hình mẫu gia đình lý tưởng trong showbiz. Bên cạnh tình yêu đẹp như ngôn tình của họ thì vẻ ngoài xinh xắn của cô con gái Bảo Tiên cũng nhận được sự quan tâm rất lớn. Tuy nhiên đầu năm 2014, cặp đôi "trai tài gái sắc" bất ngờ tuyên bố ly hôn khiến nhiều người sốc thật sự. Trái ngược với nhiều cặp vợ chồng, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn chọn cách ly hôn trong văn minh. Sau chia tay, họ vẫn gặp mặt thường xuyên như bạn bè và dành những lời tốt đẹp cho đối phương dù không còn chung chí hướng. Vài năm sau đó, Trương Ngọc Ánh cũng bắt đầu lại với vài mối tình nhưng đều không có kết thúc trọn vẹn.

Cuộc hôn nhân đẹp giữa cặp đôi trai tài gái sắc Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn tan vỡ vào năm 2014 để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ - Ảnh: Internet Ai cũng nghĩ nữ diễn viên là người mạnh mẽ, không buồn nhiều sau ly hôn nhưng dường như không phải thế. Mới đây, bà mẹ một con gây bất ngờ khi tiết lộ từng suy sụp đến nỗi thường xuyên chạy bộ như người điên sau khi gia đình ly tán. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn trên VnExpress, Trương Ngọc Ánh cho biết để vượt qua cú sốc lớn đó không hề dễ dàng. Tuy nhiên, sau tất cả chị vẫn cố gắng vượt qua vì con cái và trách nhiệm với công việc. "Đâu có ai mạnh mẽ khi đổ vỡ hôn nhân, chẳng qua họ cố tình như một cây thông giữa rừng, bước tiếp vì còn trách nhiệm với công việc, con cái, người thân. Tôi cũng có nhiều nỗi buồn không nói thành tên. Tôi thường chạy bộ như một "người điên", mở tivi lên xem để giải tỏa căng thẳng. Những lúc quá ức chế tôi bật khóc như mưa.

Ngày trước hay sau này tôi vẫn cần một cuộc hôn nhân bình yên, hạnh phúc giản dị. Quan trọng là người đàn ông phải quan tâm, có những lời nói ngọt ngào với bạn đời. Tôi rất chú trọng sự lãng mạn trong đời sống vợ chồng. Thời nay rất hiếm người đàn ông nào làm được điều này. Mặt khác, phần lớn cô gái trẻ chỉ cần một người đàn ông có tiền là đủ. Điểm thay đổi lớn nhất trong chuyện tình cảm là tôi biết cảm thông cho người yêu hơn. Ngày xưa, khi yêu tôi chỉ muốn đối phương là của mình. Bây giờ, nếu quen một người đàn ông từng đổ vỡ, tôi không đòi hỏi họ bên cạnh tôi thường xuyên bởi đối phương còn phải dành thời gian bên con. Bảo Tiên đang bước vào tuổi dậy thì nên tôi phải cẩn thận trong mọi vấn đề, tránh ảnh hưởng đến tâm sinh lý của con. Tôi từng trò chuyện với con, đặt giả định sau này mẹ lấy chồng, sinh em bé thì sẽ như thế nào. Con gái tôi nói không thích có em, chỉ muốn có anh chị thôi. Vì vậy, khi quen ai tôi không vội vàng để cho Bảo Tiên gặp mặt. Trẻ con rất nhạy cảm, biết ai thương và không thương nó. Tôi muốn từ từ xây dựng tình cảm tự nhiên giữa con tôi với người đàn ông tôi muốn gắn kết", Trương Ngọc Ánh tiết lộ. Dù không còn là vợ chồng nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn thường xuyên gặp gỡ để trao đổi về cách nuôi dạy con - Ảnh: FBNV Trương Ngọc Ánh tiết lộ từng rất suy sụp, không hề dễ dàng khi vượt qua nỗi đau sau ly hôn - Ảnh: FBNV

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