"Ông hoàng nhạc Việt" vốn nổi tiếng là người nghiện mua sắm nên không có gì ngạc nhiên khi quần áo, giày dép và phụ kiện của anh chất như núi.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mr Đàm đã bất ngờ than thở về căn bệnh cuồng mua sắm của mình sau khi mất hàng tiếng đồng hồ mà không thể sắp xếp chúng gọn gàng được.