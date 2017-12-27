Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình

Hậu trường 27/12/2017 10:13

"Tui chính thức giương cờ trắng đầu hàng chính căn bệnh shopping của tui", Đàm Vĩnh Hưng mệt mỏi tuyên bố sau khi dọn dẹp mãi không xong căn phòng quần áo.

"Ông hoàng nhạc Việt" vốn nổi tiếng là người nghiện mua sắm nên không có gì ngạc nhiên khi quần áo, giày dép và phụ kiện của anh chất như núi.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mr Đàm đã bất ngờ than thở về căn bệnh cuồng mua sắm của mình sau khi mất hàng tiếng đồng hồ mà không thể sắp xếp chúng gọn gàng được.

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 1

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 2
Khung cảnh phòng đồ hiệu của nam ca sĩ chẳng khác nào một cái "nhà kho" tập kết hàng - Ảnh: FBNV
Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 3
Hình ảnh nam ca sĩ mệt mỏi giơ khăn trắng đầu hàng với căn bệnh shopping của chính mình làm nhiều khán giả thích thú - Ảnh: FBNV

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 4

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 5
Tổng cộng 726 đôi giày hàng hiệu đã được nam ca sĩ và những người bạn sắp xếp gọn gàng - Ảnh: FBNV

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 6

Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 7
Khăn choàng là phụ kiện được "Ông hoàng nhạc Việt" đặc biệt yêu thích, chính vì thế, hiện tại anh đang sở hữu gần 500 chiếc - Ảnh: FBNv
Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 8
Hàng trăm loại nước hoa đắt tiền từ khắp nơi trên thế giới có mặt tại chiếc kệ của "Ông hoàng nhạc Việt" - Ảnh: FBNV
Sau 3 tiếng dọn dẹp quần áo, Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố đầu hàng căn bệnh nghiện mua sắm của mình - Ảnh 9
Các loại túi, ví được sắp xếp ngăn nắp - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   ca sĩ đàm vĩnh hưng Đàm Vĩnh Hưng đầu hàng bệnh shopping ông hoàng nhạc Việt

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