Sau 2 ngày im lặng, cuối cùng Phạm Quỳnh Anh cũng lên tiếng xin lỗi: 'Sai là sai, không bào chữa'

Phạm Quỳnh Anh công khai viết lời xin lỗi: "Chúng tôi nhận ra được những sai sót của mình và chúng tôi có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả. Vì sai là sai, không bào chữa".

Tối 2/7, Phạm Quỳnh Anh và Quang Vinh gây tranh cãi với clip khám phá Phú Quốc. Cả hai nhận về không ít "gạch đá" bởi khoảnh khắc ngồi lên rạn san hô. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ca sĩ Quang Vinh đã lên tiếng nhận lỗi. Ít phút trước, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh cũng viết tâm thư dài trên trang cá nhân và nhận lỗi trước công chúng.

Hình ảnh gây tranh cãi của Quang Vinh và Phạm Quỳnh Anh tại biển Phú Quốc - Ảnh: Internet

Cô viết: "Quỳnh Anh và anh Vinh đều là người của công chúng, đều thận trọng với công việc của mình nên khi bất ngờ xảy ra sự việc này cả hai khá bối rối. Ý thức được trách nhiệm và tiếng nói của mình với cộng đồng, chúng tôi luôn nói với nhau sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản hồi từ các bạn trong các tổ chức hoạt động vì môi trường, anh Quang Vinh đã chủ động liên hệ với Viện Hải Dương Học để tiếp nhận những đóng góp của các chuyên gia và cũng đã có động thái chỉnh sửa, loại bỏ những hình ảnh không phù hợp trong phần video.

Chúng tôi nhận ra được những sai sót của mình và chúng tôi có trách nhiệm gửi lời xin lỗi đến khán giả. Vì sai là sai, không bào chữa.

Quỳnh Anh và anh Vinh cũng xin gửi lời cám ơn đến các chuyên gia của Viện Hải Dương Học đã nhiệt tình giúp cho chúng tôi hiểu thêm nhiều kiến thức về sinh vật biển".

Bà mẹ 2 con đăng tải hình ảnh bên Quang Vinh kèm lời xin lỗi - Ảnh: FB

Cô giải thích lý do không lên tiếng sớm hơn: "Cũng vì lí do công việc kết thúc lúc 12:00 đêm nên Quỳnh Anh đành gác lại mọi thứ cho đến sáng nay mới viết thư này gửi đến các bạn".

Từ sự cố vừa qua, Phạm Quỳnh Anh dành lời khuyên cho mọi người: "Mong rằng, câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn, những cá nhân ở nhiều ngành nghề, chuyên môn khác nhau nhưng có chung 1 niềm đam mê về du lịch sẽ tránh khỏi những sai sót.

Chúng tôi luôn ghi nhận những đóng góp thiện chí để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và xin phép không hoan nghênh những chỉ trích, áp đặt từ những quan điểm tiêu cực. Xin được chân thành cảm ơn mọi người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-2-ngay-im-lang-cuoi-cung-pham-quynh-anh-cung-len-tieng-xin-loi-sai-la-sai-khong-bao-chua-366483.html