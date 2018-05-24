Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân'

Hậu trường 24/05/2018 14:38

Diện áo thun và đội nón lá giản dị, Mai Phương Thúy gây hoang mang khi bất ngờ tuyên bố chán làm đại mỹ nhân.

Không chỉ có cuộc sống giàu có đáng mơ ước, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian. Đã 12 năm kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến chị em phải xuýt xoa với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng thân hình quyến rũ của mình.

Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân' - Ảnh 1
Ở tuổi 30, Mai Phương Thúy gây thương nhớ khi sở hữu vóc dáng nuột nà cùng làn da trắng ngần - Ảnh: FBNV

Được công chúng xem như một tượng đài sắc đẹp, tuy nhiên mới đây, Mai Phương Thúy lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dư luận "dậy sóng": “Tôi đã chán làm đại mỹ nhân...”.

Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân' - Ảnh 2
Hoa hậu Việt Nam 2006 đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, chân dài này còn đăng kèm hình ảnh diện áo thun, đeo kính và đội nón lá giản dị. Dòng trạng thái của Mai Phương Thúy khiến nhiều khán giả phải hoang mang suy đoán.

Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân' - Ảnh 3
Hiện tại, Mai Phương Thúy rất ít khi tham gia vào các hoạt động của showbiz Việt - Ảnh: FBNV
Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân' - Ảnh 4
Mỹ nhân sinh năm 1988 dành nhiều thời gian để lo cho công việc kinh doanh cá nhân - Ảnh: FBNV
Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân' - Ảnh 5
So với hình ảnh lúc mới đăng quang, Mai Phương Thúy đã 'lột xác' một cách ngoạn mục về vóc dáng lẫn nhan sắc - Ảnh: Internet

 

Gương mặt ngày càng thay đổi của Hoa hậu Mai Phương Thúy sau 12 năm đăng quang

Gương mặt ngày càng thay đổi của Hoa hậu Mai Phương Thúy sau 12 năm đăng quang

Nhan sắc của Mai Phương Thúy ngày càng khác lạ, đặc biệt là gương mặt khiến khán giả không nhận ra Hoa hậu Việt Nam năm 2006.

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