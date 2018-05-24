Sau 12 năm đăng quang, Mai Phương Thúy tuyên bố sốc: 'Tôi đã chán làm đại mỹ nhân'

Diện áo thun và đội nón lá giản dị, Mai Phương Thúy gây hoang mang khi bất ngờ tuyên bố chán làm đại mỹ nhân.
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Không chỉ có cuộc sống giàu có đáng mơ ước, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp vượt thời gian. Đã 12 năm kể từ khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn khiến chị em phải xuýt xoa với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng thân hình quyến rũ của mình.
Được công chúng xem như một tượng đài sắc đẹp, tuy nhiên mới đây, Mai Phương Thúy lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý khiến dư luận "dậy sóng": “Tôi đã chán làm đại mỹ nhân...”.
Ngoài ra, chân dài này còn đăng kèm hình ảnh diện áo thun, đeo kính và đội nón lá giản dị. Dòng trạng thái của Mai Phương Thúy khiến nhiều khán giả phải hoang mang suy đoán.