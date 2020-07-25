Sau 10 năm chung sống và có 2 con, Hứa Minh Đạt nói lời xin lỗi Lâm Vỹ Dạ vì điều này

Hậu trường 25/07/2020 14:20

Diễn viên hài Hứa Minh Đạt gửi đến bà xã Lâm Vỹ Dạ lời xin lỗi vì đưa cô về chung sống trong lúc khó khăn nhất, chưa có sự nghiệp và kinh tế.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp đôi nghệ sĩ hài đang nhận được sự yêu mến rất lớn của khán giả. Đến với nhau khi chỉ là những cái tên rất mới, cặp đôi đi lên bằng chính thực lực của mình. Hiện tại, họ đã là những nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Việt. Trải qua mọi thăng trầm, cả hai vẫn luôn ở cạnh nhau, hỗ trợ đối phương trong công việc và cùng vun vén tổ ấm hạnh phúc.

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Ảnh gia đình ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng nghệ sĩ hài - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Hứa Minh Đạt vừa công khai thể hiện tình yêu dành cho bà xã. Anh gọi vợ với tên gọi thân thương "bé Dạ" và không ngại nói những lời ngọt ngào, đậm chất ngôn tình.

"10 năm bên nhau rồi, đôi lúc anh vẩn vơ nghĩ lại về thời chúng ta còn trẻ, còn nhiều mộng mơ, cả anh và em khi ấy chưa có được cuộc sống thoải mái như hiện tại.

Xin lỗi em vì đưa em về sống cùng khi anh còn là chàng thanh niên mới lớn, ngoài hoài bão với nghề, anh chẳng có gì trong tay để nuôi em. Xin lỗi vì có những lúc anh nóng giận, làm em buồn lòng. Xin lỗi vì em đã phải hy sinh mọi thứ, lẫn cả thanh xuân của mình cho anh và các con", nam danh hài xin lỗi vợ vì để cô chịu khổ.

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Nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc cực tình cảm bên vợ kèm lời yêu thương - Ảnh: FB

Hứa Minh Đạt cũng không quên cảm ơn bà xã: "Cảm ơn em, đã chấp nhận mọi thứ từ anh, cùng anh vượt qua chặng đường đầy nước mắt và nụ cười. Tuổi trẻ nặng nề như vậy, cảm ơn em đã cùng anh gánh vác. Cảm ơn em đã đem 2 con tới bên anh, để anh thấu hiểu được 2 từ: Hạnh phúc và Trách nhiệm".

Nam danh nói lời ngôn tình với Lâm Vỹ Dạ: "Nếu một ngày em mệt mỏi với giông tố ngoài kia, thì vợ à… Anh mong em hiểu rằng, anh và các con vẫn ở đây, bên cạnh em. Em luôn là cô gái đầu tiên và duy nhất để anh nghĩ tới mỗi khi cần ai đó nắm tay, cần ai đó để tâm sự, và cần ai đó để ở bên cạnh vỗ về, an ủi.

Bé Dạ à, hi vọng chúng ta của sau này sẽ vì nhau... mỗi người một ít. Cảm thông cho nhau, bao dung cho người bên cạnh mình, cùng nhau đi thêm 10 năm, 20 năm... đến hết cuộc đời em nhé. Chỉ mong, chúng ta mãi mãi là cặp vợ chồng son".

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Hứa Minh Đạt lọt top những ông chồng ngôn tình của năm - Ảnh: FB

Dòng tâm sự ngọt ngào của Hứa Minh Đạt khiến mọi người càng ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi sau 10 năm gắn bó.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Ngôn tình chân thành và không hề có chút hài hước nào như sở trường của cả 2! Thương ơi là thương!".

Trương Bảo Như viết: "Đọc những dòng của anh, thấy mát cả tâm hồn. Chúc vợ chồng anh luôn mãi bên nhau thật hạnh phúc nhé!".

Ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ: "Chúc mừng hai em, tình yêu là vậy đó, chân thành và giản dị sẽ luôn bền lâu. Hạnh phúc thật nhiều thêm 50 năm nữa em nhé... Lâm Vỹ Dạ".

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