Lâu lắm mới khoe ảnh gợi cảm, Lâm Vỹ Dạ sexy đến mức dàn sao Việt phải thốt lên 'đẹp rụng rời'

Hậu trường 24/07/2020 14:09

Sau khi giảm cân thành công, diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã tự tin hơn khi diện đồ gợi cảm. Hình ảnh mới đây của cô khiến mọi người phải xuýt xoa.

Trên trang cá nhân, Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Khác với phong cách kín đáo thường thấy, bà xã Hứa Minh Đạt mặc chiếc áo hở lưng vô cùng gợi cảm. Vẻ nữ tính, dịu dàng của nữ danh hài được mọi người khen ngợi hết lời.

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Lâm Vỹ Dạ ngày càng tự tin sau khi giảm cân - Ảnh: FB

Có thể nói đây là bức ảnh hiếm hoi Lâm Vỹ Dạ tự tin diện đồ gợi cảm, khoe lưng trần cùng vòng 1 lấp ló. Chỉ trong thời gian ngắn, hình ảnh điệu đà của vợ Hứa Minh Đạt đã nhận được sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng với hơn 30 ngàn lượt like cùng vô số bình luận và chia sẻ.

Ngoài những lời "có cánh" của người hâm mộ, nữ diễn viên hài nhận được cơn mưa lời khen từ bạn bè đồng nghiệp. MC Ốc Thanh Vân, Puka, Thúy Ngân, Midu, Nguyên Khang... xuýt xoa không ngớt: "Đẹp rụng rời", "Trời ơi... Dạ đây hả", "Trời ơi, sexy quá", "Thì ra chị cũng ngon chứ không phải không", "Rớt luôn tròng mắt ra ngoài rồi", "Thần tiên tỷ tỷ"...

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Mọi người hết lời xuýt xoa trước sự gợi cảm của Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: FB

Lâm Vỹ Dạ là nữ nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến hiện nay. Là người của công chúng nên cô chịu không ít áp lực về vấn đề cân nặng và vóc dáng. Sở hữu ngoại hình hơi tròn trịa, người đẹp họ Lâm thường bị đồng nghiệp trêu chọc trên sóng truyền hình. Không muốn bản thân làm "trò vui" của mọi người, bà mẹ hai con quyết tâm giảm cân. Cách đây không lâu, diễn viên Lâm Vỹ Dạ khoe đã "đánh bay" 6kg mỡ, lấy lại vóc dáng thanh mảnh, xinh đẹp.

Suốt ngày bị Trường Giang trêu đùa cân nặng, Lâm Vỹ Dạ ‘phục thù’ bằng cách giảm hẳn 6kg, lột xác đầy ngỡ ngàng

Suốt ngày bị Trường Giang trêu đùa cân nặng, Lâm Vỹ Dạ ‘phục thù’ bằng cách giảm hẳn 6kg, lột xác đầy ngỡ ngàng

Hậu giảm cân, nhan sắc của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ thăng hạng đáng kể. Cô nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và người hâm mộ.

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