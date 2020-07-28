Sau 10 năm chung sống, Lâm Vỹ Dạ hóa cô dâu xinh đẹp, nắm tay chú rể Hứa Minh Đạt 'cưới lần nữa'

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là một trong những cặp đôi "vàng" có cuộc sống hôn nhân viên mãn của showbiz Việt. Kết hôn khi còn tay trắng, họ cùng nhau nỗ lực để đạt được thành công như hiện tại. Sau 10 năm đồng hành, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày mới cưới.

Tổ ấm viên mãn của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ hài thể hiện tình yêu bền chặt khi đồng loạt đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ xinh xắn diện váy cưới trắng đứng e ấp bên chú rể Hứa Minh Đạt.