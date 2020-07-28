Sau 10 năm chung sống, Lâm Vỹ Dạ hóa cô dâu xinh đẹp, nắm tay chú rể Hứa Minh Đạt 'cưới lần nữa'

Hậu trường 28/07/2020 16:12

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ tưng bừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cặp đôi khiến mọi người xuýt xoa khi đồng loạt tung ảnh cưới ngọt ngào.

Lâm Vỹ DạHứa Minh Đạt là một trong những cặp đôi "vàng" có cuộc sống hôn nhân viên mãn của showbiz Việt. Kết hôn khi còn tay trắng, họ cùng nhau nỗ lực để đạt được thành công như hiện tại. Sau 10 năm đồng hành, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày mới cưới.

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Tổ ấm viên mãn của Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ hài thể hiện tình yêu bền chặt khi đồng loạt đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ xinh xắn diện váy cưới trắng đứng e ấp bên chú rể Hứa Minh Đạt.

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Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cặp đôi quyết hóa 'cô dâu - chú rể' thêm lần nữa - Ảnh: FB
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Tình cảm cả hai dành cho nhau vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu - Ảnh: FB

Được biết, vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vừa thực hiện bộ ảnh cưới lung linh để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nụ cười hạnh phúc của "cô dâu - chú rể" chứng tỏ tình yêu cả hai dành cho nhau không hề phai nhạt sau 1 thập kỷ chung sống. Hiện cặp đôi có với nhau hai con trai chung là bé Bánh Mì và Xá Xị. Thi thoảng hai bé cũng được ba mẹ cho xuất hiện trong những clip hài vui nhộn tại nhà.

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Ở tuổi 31, Lâm Vỹ Dạ sở hữu cuộc sống viên mãn mà nhiều chị em mơ ước - Ảnh: FB

Trước đó, Hứa Minh Đạt cũng viết bức tâm thư dài nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Anh gửi đến Lâm Vỹ Dạ lời xin lỗi và cảm ơn đầy xúc động. Nam danh hài họ Hứa còn hứa hẹn về tương lai: "Bé Dạ à, hi vọng chúng ta của sau này sẽ vì nhau... mỗi người một ít. Cảm thông cho nhau, bao dung cho người bên cạnh mình, cùng nhau đi thêm 10 năm, 20 năm... đến hết cuộc đời em nhé. Chỉ mong, chúng ta mãi mãi là cặp vợ chồng son".

Lâm Vỹ Dạ: "Tôi cứ nghĩ chồng không làm được, nên thấy chồng làm tôi bất ngờ lắm"

Lâm Vỹ Dạ: "Tôi cứ nghĩ chồng không làm được, nên thấy chồng làm tôi bất ngờ lắm"

"Một hôm tôi về và vô cùng bất ngờ khi nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy" – Lâm Vỹ Dạ nói.

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Từ khóa:   diễn viên Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ Hứa Minh Đạt

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