Sau 10 năm chung sống, Lâm Vỹ Dạ hóa cô dâu xinh đẹp, nắm tay chú rể Hứa Minh Đạt 'cưới lần nữa'

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ tưng bừng kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cặp đôi khiến mọi người xuýt xoa khi đồng loạt tung ảnh cưới ngọt ngào.
- Sau 10 năm chung sống và có 2 con, Hứa Minh Đạt nói lời xin lỗi Lâm Vỹ Dạ vì điều này
- Lâu lắm mới khoe ảnh gợi cảm, Lâm Vỹ Dạ sexy đến mức dàn sao Việt phải thốt lên 'đẹp rụng rời'
Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là một trong những cặp đôi "vàng" có cuộc sống hôn nhân viên mãn của showbiz Việt. Kết hôn khi còn tay trắng, họ cùng nhau nỗ lực để đạt được thành công như hiện tại. Sau 10 năm đồng hành, tình cảm vợ chồng nghệ sĩ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như ngày mới cưới.
Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ hài thể hiện tình yêu bền chặt khi đồng loạt đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân. Trong ảnh, Lâm Vỹ Dạ xinh xắn diện váy cưới trắng đứng e ấp bên chú rể Hứa Minh Đạt.
Được biết, vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vừa thực hiện bộ ảnh cưới lung linh để kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Nụ cười hạnh phúc của "cô dâu - chú rể" chứng tỏ tình yêu cả hai dành cho nhau không hề phai nhạt sau 1 thập kỷ chung sống. Hiện cặp đôi có với nhau hai con trai chung là bé Bánh Mì và Xá Xị. Thi thoảng hai bé cũng được ba mẹ cho xuất hiện trong những clip hài vui nhộn tại nhà.
Trước đó, Hứa Minh Đạt cũng viết bức tâm thư dài nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Anh gửi đến Lâm Vỹ Dạ lời xin lỗi và cảm ơn đầy xúc động. Nam danh hài họ Hứa còn hứa hẹn về tương lai: "Bé Dạ à, hi vọng chúng ta của sau này sẽ vì nhau... mỗi người một ít. Cảm thông cho nhau, bao dung cho người bên cạnh mình, cùng nhau đi thêm 10 năm, 20 năm... đến hết cuộc đời em nhé. Chỉ mong, chúng ta mãi mãi là cặp vợ chồng son".