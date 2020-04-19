Sao Việt xúc động tưởng nhớ 1 năm ngày mất của nghệ sĩ Lê Bình

NSƯT Mỹ Uyên, MC Cát Tường, Ốc Thanh Vân... cùng nhiều sao Việt và khán giả đã chia sẻ ảnh để tưởng niệm 1 năm ngày mất cố nghệ sĩ Lê Bình.

Nghệ sĩ Lê Bình mất vào ngày 1/5/2019 sau thời gian điều trị bệnh ung thư phổi. Mới đây, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã tưởng nhớ ngày mất của ông theo lịch âm. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Mỹ Uyên đăng tải lại loạt ảnh cố nghệ sĩ lúc còn sống cùng dòng tâm sự xúc động: "Nay là giỗ đầu của anh, người anh kính yêu. Người nghệ sĩ chưa được ưu tú - nghệ sĩ Lê Bình. Tưởng nhớ anh. Cầu nguyện anh luôn nhẹ nhàng nơi cõi thiêng. Luôn nhớ anh".

Đây là vở diễn cuối cùng nghệ sĩ Lê Bình tham gia trước khi mất - Ảnh: FB

Thời gian lâm bệnh, ông nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của đồng nghiệp - Ảnh: FB

Lễ tang người nghệ sĩ đáng kính - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của nghệ sĩ Mỹ Uyên thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mọi người không giấu được cảm xúc khi nhớ về người nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt một thời.

Dưới bài viết, Ốc Thanh Vân, Cát Tường, Hàn Thái Tú… và nhiều khán giả cùng tưởng nhớ về nghệ sĩ Lê Bình. Người mẫu Trương Nam Thành đăng tải lại bức ảnh kỷ niệm bên cố nghệ sĩ kèm chia sẻ: “Ngày em vào thăm, Chú Bình có nói em điều này ‘có những chuyến đi ngắn mình biết phải chuẩn bị gì? Nhưng có những chuyến đi dài mình không biết phải chuẩn bị gì cả con à’. Ngày giỗ đầu của Chú. Mong Chú yên nghỉ và phù hộ cho gia đình và các anh chị em đồng nghiệp được bình an”.

Mọi người cùng nhau tưởng nhớ cố nghệ sĩ - Ảnh: FB

Được biết, gia đình đã tổ chức giỗ đầu cho nghệ sĩ Lê Bình tại nhà riêng theo lịch âm. Tuy nhiên vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người thân cố nghệ sĩ chỉ tổ chức đơn giản mà không mời bạn bè hay các nghệ sĩ.

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