Sao Việt khoe ảnh 'Ngày xưa ơi': Người là nữ sinh thanh lịch, nhan sắc không phải dạng vừa, người bốc lửa quyến rũ, ‘xì tai’ hết nấc

Hậu trường 29/05/2021 12:19

Cả một bầu trời kỷ niệm ùa về khi loạt sao Việt khoe nhan sắc ngày xưa. Trong đó, có cả nữ hoàng ảnh lịch Việt Trinh.

Dân mạng không khỏi ngất ngây trước nhan sắc thời trẻ của các người đẹp dù ngày xưa hình ảnh không qua chỉnh sửa, xử lý nhiều. Các nhan sắc này khiến người hâm mộ phải trầm trồ "không phải dạng vừa đâu." 

1. Nữ Hoàng ảnh lịch Việt Trinh

Vào những thập niên 90, Việt Trinh là một trong những người đẹp được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch". Thời trẻ, Việt Trinh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, xuân sắc, đặc biệt là đôi mắt to cuốn hút. Mới đây, một lần nữa, người đẹp lại "khuấy động" mạng xã hội khi khoe ảnh nhan sắc thời trẻ trên trang cá nhân của mình.

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Thiếu nữ Việt Trinh với đôi mắt to cuốn hút và gu thời trang 'chất chơi' ngày xưa - Ảnh: FBNV

Với khuôn mặt đẹp và lối diễn xuất duyên dáng, Việt Trinh sớm bén duyên nghệ thuật và trở thành ngôi sao màn ảnh qua các bộ phim như: Người đẹp Tây Đô, Ngọc trong đá,... Dưới bài đăng ngày xưa, nhiều khán giả nói rằng xem ảnh thấy ký ức tuổi thơ ùa về, một số người còn đăng thêm những bức ảnh ngày xưa của Việt Trinh.

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Một khán giả gửi thêm hình Việt Trinh ngày xưa kèm dòng bày tỏ sự yêu mến: 'Chị yêu luôn nổi bật và đẹp trong lòng khán giả ạ!' - Ảnh: Chụp màn hình
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Một khán giả gửi hình cũng dí dỏm bình luận: 'Có cho phép gọi là tuyệt sắc giai nhân không chị yêu?' - Ảnh: Chụp màn hình

 2. Diễn viên Cát Tường

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường cũng gây bất ngờ khi đăng ảnh thời trẻ. Chia sẻ về kỉ niệm, nữ diễn viên dí dỏm nói rằng có thời gian cô cực kì ốm và thích hợp để quảng cáo thuốc giảm cân: "Và em lớn dần theo thời gian nha... có những giai đoạn em siêu mỏng.. phải chi lúc đó em đại diện các sản phẩm giảm cân hợp hé!"

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Cát Tường khoe ảnh ngày xưa trong vai diễn bộ phim 'Đồng tiền xương máu' - Ảnh: FBNV
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Cát Tường khoe ảnh đạt giải nhất cuộc thi nữ sinh thanh lịch ở trường Lưu Văn Liệt, Vĩnh Long - Ảnh: FBNV

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, khoảnh khắc kỉ niệm của Cát Tường đã thu hút gần hàng nghìn lượt tương tác. Trên trang Facebook cá nhân của cô, nhiều khán giả cũng tích cực để lại bình luận khen ngợi. Hàng loạt người hâm mộ ưu ái gửi lời khen đến nữ diễn viên sinh năm 1976 như sau:

"Giờ thì đẹp dữ dội hơn, ngày xưa đằm thắm nè”;

"Ngần ấy mà đã xinh rồi giờ còn xinh hơn";

"Càng ngày chị càng trẻ đẹp, mặn mà hơn";

"Dậy thì thành công rồi nha chế yêu".

3. Ca sĩ Phương Thanh

Phương Thanh cũng theo trào lưu đăng ảnh ngày xưa trên trang cá nhân của mình. Nữ ca sĩ nói về bức ảnh thời cô 20 tuổi, đã hoạt động nghệ thuật nhưng chưa ai biết đến, cụ thể cô chia sẻ: "Ngày em 20 tuổi, lúc này ca sĩ trẻ, ít ai biết."

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Nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên cũng 'không phải dạng vừa đâu' - Ảnh: FBNV

Sau bài đăng, khán giả đồng loạt dành lời khen ngợi về nhan sắc thời trẻ và nhắc lại kỷ niệm hoạt động nghệ thuật của ca sĩ Phương Thanh.

Sao Việt khoe ảnh 'Ngày xưa ơi': Người là nữ sinh thanh lịch, nhan sắc không phải dạng vừa, người bốc lửa quyến rũ, ‘xì tai’ hết nấc - Ảnh 7
Khán giả nhớ lại những bản nhạc hit của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, theo thời gian nhan sắc của các sao Việt đời đầu đã không còn giữ được sự trẻ trung, xuân thì. Tuy nhiên, hiện tại tất cả đều sở hữu vẻ đẹp viên mãn của người đàn bà hạnh phúc với những đứa con xinh xắn.

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Từ khóa:   Việt Trinh MC Cát Tường Phương Thanh

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