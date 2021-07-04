Sao Việt gánh nợ giúp gia đình: Người bị chém vì chủ nợ tìm đến, kẻ 10 năm oằn mình vì sợ mẹ tự tử

Hậu trường 04/07/2021 11:10

Dưới vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày, sao Việt còn có những nổi khổ riêng mà ít người biết được, trong đó có việc phải thay người nhà trả những món nợ khổng lồ.

Ngoài việc là một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên MXH, nhiều sao Việt còn là con, là anh,... của những người thân trong gia đình mình. Vì lý do đó, nhiều người nổi tiếng thay người thân trả nợ.

Trương Mỹ Nhân

Chiều hôm qua, ngày 3/7, người mẫu - diễn viên Trương Mỹ Nhân đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân của mình với nội dung là cô đã phải giúp mẹ ruột trả nợ suốt 10 năm vì thói quen cờ bạc của bà. Đến thời điểm hiện tại, cô vẫn phải trả góp món nợ trong ngân hàng của mẹ trong khi có những món nợ mới đang phát sinh.

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Trương Mỹ Nhân vưa tiết lộ việc 10 năm thay mệ trả nợ - Ảnh: Inteernet

Nữ diễn viên tiết lộ thêm, ngoài cô ra, những người khác trong gia đình cũng đều đã từng phải trả nợ giúp mẹ cô như chị gái, bố và ông bà. Từ năm 6-7 tuổi, cô và chị gái đã phải quỳ xuống cầu xin chủ nợ để giảm tiền cho mẹ. Nhiều lần Mỹ Nhân đã muốn từ bỏ nhưng vẫn không thể vì mẹ đã có công nuôi cô đến lớn rất cực khổ nhưng hôm nay giọt nước đã tràn ly, cô tuyên bố mình và các thành viên khác trong gia đình sẽ không giúp mẹ trả thêm 1 đồng tiền nợ nào nữa và ai làm người đáo phải chịu.

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Trương Mỹ Nhân quyết từ mẹ để có thể giải thoát cho mình - Ảnh: FBNV

"Dù bà ấy bây giờ có chết hay bị làm sao, tôi cũng không quan tâm nữa" - Mỹ Nhân chia sẻ. Cô cho biết thêm, lý do cô có thể chịu đựng trong suốt một thập kỷ qua vì mẹ nhiều lần dọa tự tử.

Đàm Vĩnh Hưng

Vào năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng từng gây sốc khi livestream trên trang cá nhân của mình kể về việc đã phải thay bà trả nợ suốt 20 năm với món nợ hàng chục tỷ đồng. Trong buổi livestream của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã khóc nức nở kể về những món nợ mới cứ liên tục xuất hiện trong khi các món nợ cũ vẫn đang bao vây vì mẹ anh có thói cờ bạc và lấy danh tiếng của nam ca sĩ ra để người khác cho vay tiền.

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Đàm Vĩnh Hưng đã phải trả nợ giúp mẹ hơn 20 năm - Ảnh:Chụp màn hình

Đàm Vĩnh Hưng còn kể thêm, tuy anh ở nhà biệt thự nhưng đã nhiều lần ngôi biệt thự này bị tạt sơn, ném đá và chất thải nhằm mục đích đòi tiền nợ. Từ lúc anh chưa thành danh nhờ việc đi hát, khi mà anh vẫn đang là 1 anh thợ tóc, chủ nợ đã luôn đứng sẵn ở tiệm, chỉ cần có người khách nào làm xong thì lấy tiền luôn để gán nợ.

Cuối cùng, sau suốt thời gian dài mệt mỏi, anh tuyên bố sẽ trả hết 1 lần cho các chủ nợ của mẹ và từ nay sẽ không giúp bà trả nợ 1 lần nào nữa.

Tấn Beo

Nam diễn viên hài nổi tiếng Tấn Beo còn có một người em trai cũng theo nghiệp diễn là diễn viên hài Tấn Bo. Khác với anh trai mình, Tấn Bo không quá nổi tiếng mà chỉ được biết đến nhiều vì món nợ 200 triệu trong suốt nhiều năm lằng nhằng không thanh toán.

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Tấn Bo cũng đã trả nợ cho em trai nhiều lần - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về món nợ của em trai, Tấn Beo không ngần ngại tiết lộ mình đã thay em trả nợ nhiều lần rồi nhưng không công khai vì đó là việc riêng của gia đình mình. Tuy vậy, sau nhiều lần giúp đỡ em trai, Tấn Beo sẽ để cho vợ chồng Tấn Bo tự mình trả nợ.

Đông Hùng

Nam ca sĩ thành danh từ chương trình Sao Mai điểm hẹn 2012 từ một thiếu gia nhà giàu ở Hà Nội đã phải bỏ vào Sài Gòn ở nhà thuê vì món nợ khổng lồ của mẹ mình. Dẹp việc ca hát sang một bên, nam ca sĩ triển vọng năm nào phải làm phụ hồ, rửa chén thuê, giữ xe,.. để phụ giúp gia đình và nuôi em trai ăn học.

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Đông hùng phải gác lại đam mê ca hát để đi làm nuôi em và mẹ - Ảnh: Internet

Đông Hùng tiết lộ, một trong những lý do mà anh phải từ bỏ việc ca hát là vì chủ nợ thường xuyên tìm đến anh để đòi tiền, thậm chí biết được nơi anh biểu diễn để đến và đòi nợ. 

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Nam ca sĩ từng bị chém vì chủ nợ tìm đến - Ảnh: CHụp màn hình

Nam ca sĩ đã công khai tên họ của mẹ mình lên trên trang cá nhân và cầu xin đừng ai cho mẹ mình vay thêm bất kỳ khoản tiền nào nữa vì anh mới chính là người phải gánh vác tất cả các khoản nợ. Kèm theo bài đăng này là hình ảnh cánh tay bị thương mà Đông hồ tiết lộ là do chủ nợ đã hành hung anh.

Có thể thấy, tuy xuất hiện với hình ảnh tươi tắn trước công chúng nhưng nhiều người nổi tiếng vẫn có nỗi khổ riêng của mình.

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