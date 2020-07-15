Sao Việt đồng loạt gửi lời xúc động đến ekip 100 y bác sĩ và 2 bé song sinh dính liền

Không chỉ công chúng mà nhiều nghệ sĩ cũng đã gửi lời cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ thực hiện ca đại phẫu này.

Sáng 15/7, đội ngũ 100 y bác sĩ bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật tách rời 2 bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi. Cộng đồng cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến, giúp hai bé có thể sống với cơ thể hoàn thiện, khỏe mạnh.

Trên trang cá nhân, MC Nguyên Khang viết: "Một trường hợp hiếm hoi. Xin hãy cầu chúc cho đội ngũ 100 y bác sĩ sẽ vượt qua cuộc đọ sức trí tuệ căng thẳng này. Trúc Nhi - Diệu Nhi, chú cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cháu nhé".

Nguyên Khang viết: 'Chú cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai cháu nhé' - Ảnh: FB

Trước khi ca đại phẫu diễn ra, Thúy Diễm xúc động viết: "Cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với 2 thiên thần bé nhỏ!!! Chúc cho các vị bác sĩ thật tinh anh, thật sáng suốt, vững tay và nhiều may mắn đem lại cuộc đời đẹp nhất cho các con! Mong mỏi chờ tin vui của 2 con và cả 100 vị bác sĩ đáng kính".

Ít phút trước, bà xã Lương Thế Thành hồi hộp chia sẻ: "Nín thở chờ mong tin tốt lành của 2 thiên thần bé nhỏ! Cố lên nhé các con!".

Dưới bài viết của Thúy Diễm, đông đảo dân mạng để lại bình luận với những lời chúc tốt đẹp đến 2 bé song sinh. Diễn viên Kha Ly, Trà Ngọc cũng gửi bình luận động viên.

Thúy Diễm hồi hộp dõi theo ca đại phẫu - Ảnh: FB

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân xúc động viết lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Đến 14h10 ngày 15/7, các bác sĩ đã tách rời thành công cặp song sinh dính liền và chuyển sang giai đoạn chỉnh, tạo hình các cơ quan.