Khó tin trước vóc dáng sexy vô đối của Ốc Thanh Vân ở tuổi U40, mẹ 3 con nóng bỏng không ai bằng

Ốc Thanh Vân đang có chuyến du lịch Nha Trang cùng ông xã Trí Rùa. Suốt hành trình, cô liên tục cập nhật ảnh lên trang cá nhân để người hâm mộ theo dõi. Mới đây, bà mẹ ba con khiến dân mạng "bỏng mắt" khi tung bộ ảnh gợi cảm hết nấc. Trong ảnh, Ốc Thanh Vân diện áo tắm một mảnh với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe 3 vòng cân đối. Cô thoải mái tạo dáng trước ống kính, phô trọn thân hình "vòng nào ra vòng nấy" sau 3 lần sinh nở.

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh bikini của Ốc Thanh Vân nhận về hơn 5 ngàn lượt like cùng hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người đều dành lời khen trước sự táo bạo và gợi cảm của nữ MC. Bên cạnh đó, cô còn nhận được "cơn mưa" lời khen từ đồng nghiệp như: Ngọc Khuê, Hà Anh, Diễm Hương, Pha Lê, Khánh Thi...

Ốc Thanh Vân sexy hết cỡ trong chuyến du lịch này - Ảnh: FB

Để có được thân hình chuẩn như hiện tại, Ốc Thanh Vân rất chăm tập luyện. Cô là bậc thầy yoga của làng giải trí. Với hành trình tập luyện nhiều năm, bà mẹ 3 con có thể thực hiện nhiều động tác yoga cực khó.

Cô hội ngộ Hà Hồ và Kim Lý lại Nha Trang - Ảnh: FB

Đặc biệt, trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng lần này, vợ chồng Ốc Thanh Vân còn bất ngờ hội ngộ gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Trên Facebook, cô chia sẻ khoảnh khắc hai gia đình dùng bữa tối thân mật.

Ốc Thanh Vân viết: "Cảm ơn gia đình bạn Hồ Ngọc Hà vì bữa tiệc nướng quá dễ thương và ấm áp. Có duyên gặp nhau tại đây, ở trùng ngày từ đầu đến cuối kỳ nghỉ luôn. Chúc mừng hạnh phúc ngọt ngào của hai bạn và sức khỏe của cả nhà".