Chẳng cần hở bạo, chỉ mặc đồ sương sương Ốc Thanh Vân đã khiến fan 'ngộp thở' bởi vòng 1 ngồn ngộn

MC Ốc Thanh Vân đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Vũng Tàu. Vợ chồng cô tranh thủ cho 3 con đi du lịch hè trước khi các bé bước vào năm học mới. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những hình ảnh đẹp của cả nhà trong suốt hành trình.

Bà mẹ 3 con gợi cảm trong chuyến du lịch biển cùng gia đình - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý hơn cả là khoảnh khắc Ốc Thanh Vân diện đồ gợi cảm, khoe vòng 1 ngồn ngộn. Ngày thường, cô nổi tiếng là người có gu thời trang kín đáo. Tuy nhiên mỗi khi có dịp đi biển, bà mẹ 3 con không ngại chọn những trang phục sexy nhất.