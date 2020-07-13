Chẳng cần hở bạo, chỉ mặc đồ sương sương Ốc Thanh Vân đã khiến fan 'ngộp thở' bởi vòng 1 ngồn ngộn

Hậu trường 13/07/2020 15:15

Không hổ danh là bà mẹ nóng bỏng của làng giải trí Việt, MC Ốc Thanh Vân khiến mọi người xuýt xoa khi diện đồ gợi cảm khoe ngực căng đầy.

MC Ốc Thanh Vân đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Vũng Tàu. Vợ chồng cô tranh thủ cho 3 con đi du lịch hè trước khi các bé bước vào năm học mới. Trên trang cá nhân, cô liên tục cập nhật những hình ảnh đẹp của cả nhà trong suốt hành trình.

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Bà mẹ 3 con gợi cảm trong chuyến du lịch biển cùng gia đình - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý hơn cả là khoảnh khắc Ốc Thanh Vân diện đồ gợi cảm, khoe vòng 1 ngồn ngộn. Ngày thường, cô nổi tiếng là người có gu thời trang kín đáo. Tuy nhiên mỗi khi có dịp đi biển, bà mẹ 3 con không ngại chọn những trang phục sexy nhất.

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Ở tuổi U40, Ốc Thanh Vân sở hữu đôi chân dài nuột, vóc dáng thanh mảnh - Ảnh: FB

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Chỉ khoe sương sương, bà mẹ ba con khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì quá gợi cảm - Ảnh: FB

Trong trang phục áo tắm đỏ rực, Ốc Thanh Vân khéo léo dùng khăn che đi vòng 3 gợi cảm. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào phần ngực căng đầy của nữ diễn viên.

Ở tuổi 36 và trải qua 3 lần sinh nở, Ốc Thanh Vân vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng không thua bất kỳ chân dài kém tuổi nào.

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Diện áo tắm cắt xẻ táo bạo, Ốc Thanh Vân tự tin tạo dáng khoe ngực 'khủng' trước ống kính - Ảnh: FB

Để giữ được thân hình "vòng nào ra vòng nấy", bà mẹ ba con rất chú ý chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Trong làng giải trí, Ốc Thanh Vân được xem là một bậc thầy yoga. Cô có thể thực hiện nhiều động tác cực khó mà ít ai làm được. Nữ diễn viên còn tập cho con gái nhỏ Linh Đan có niềm đam mê giống mình.

Khó tin trước vóc dáng sexy vô đối của Ốc Thanh Vân ở tuổi U40, mẹ 3 con nóng bỏng không ai bằng

Khó tin trước vóc dáng sexy vô đối của Ốc Thanh Vân ở tuổi U40, mẹ 3 con nóng bỏng không ai bằng

Bà mẹ ba con Ốc Thanh Vân khiến bao người trầm trồ khi tung ảnh diện áo tắm. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, cô vẫn giữ được thân hình thon gọn bất ngờ.

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