Vào 15h ngày 19/4, Công an TP. Bà Rịa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ án. Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng cho biết, nghi phạm đã thừa nhận hành vi sát hại bé gái.

Tối 18/4, thông tin bé P.N.Q.N. (5 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bị xâm hại, sát hại ở khu đất trống gần nhà đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, thương xót. Theo cơ quan CSĐT, tối 17/4, bé N. được phát hiện nằm bất động tại khu đất trống (cách nhà 300m) trong tình trạng không mặc quần áo, miệng sùi bọt mép. Gia đình nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu N. đã tử vong trước đó. Qua điều tra, sáng 19/4, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là hàng xóm tên Phạm Văn Dũng.

Sau khi vụ việc diễn ra, nhiều nghệ sĩ Việt đã tỏ ra vô cùng căm phẫn trước hành vi ghê rợn này.

Theo dõi vụ án đau lòng này, diễn viên Thúy Diễm bức xúc: "Thế gian này nhiều ác quỷ lên làm người, thương con quá con ơi". Bà xã Lương Thế Thành phản ứng gay gắt: "Ức quá... loài súc vật này phải xử sao cho đáng tội. Không dám tưởng tượng nổi, thời đại bây giờ đáng sợ quá, phải bảo vệ con nhỏ".

Nữ diễn viên gọi kẻ ác là 'súc vật' - Ảnh: FB

Trong khi đó, Diễn viên Ngọc Lan đã có chia sẻ quan điểm với truyền thông: “Thứ nhất, tội giết người là đã phải tử hình rồi. Mà người này còn tội xâm hại tình dụng trẻ em. Tôi mong vụ này xử công khai để làm gương". Cô nhấn mạnh vào trách nhiệm của quý phụ huynh và nhà trường trong vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho con trẻ: “Phụ huynh nên phối hợp với nhà trường. Phía nhà trường cần có giáo án dạy về cách đề phòng lạm dụng, xâm phạm... đến cơ thể của các con. Các bé còn nhỏ lắm. Bản thân mình đôi lúc rơi vào trường hợp như vậy còn không biết cách phòng thân thì nói gì là các con", Ngọc Lan cho hay.

Ngọc Lan bày tỏ mong muốn vụ này xử công khai để làm gương - Ảnh: FB

Trong khi đó, nam diễn viên Minh Luân cho rằng hành vi ghê rợn này là mất hết nhân tính và cần phải bị trừng trị thích đáng. Anh bức xúc: "Đây là một trong những trường hợp đáng báo động ở Việt Nam khi cứ vài ngày lại có trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục. Nhưng với một bé gái chỉ mới 5 tuổi, sau đó còn bị giết chết thì quá tàn nhẫn, không còn là hành vi của con người nữa rồi”. Anh nhấn mạnh rằng chỉ đi tù thôi là chưa đủ, phải đưa ra mức phạt cao nhất là tử hình với những hành vi này để răn đe kẻ xấu.

Minh Luân đề nghị mức án đích đáng cho kẻ phạm tội ác độc - Ảnh: FB

NSƯT Công Ninh nhận định: 'Quỷ là có thật' - Ảnh: Internet

MC Vũ Mạnh Cường cảm thấy ghê sợ trước tội án của nghi can Dũng, khi kẻ ác là người mà được gia đình cháu N. tin tưởng. Anh không quên nhắn nhủ thêm: “Mong rằng, chúng ta những người đang phẫn nộ trước cái ác, không làm hành động tổn hại đến những người không liên quan như thân nhân của hắn. Tội ác nên bị trừng trị và xử lý để những mầm ác khác không phát sinh”.

Nam nghệ sĩ kêu gọi mọi người đừng làm tổn thương người vô tội - Ảnh: FB

Nhiều sao Việt đã đến thăm hỏi, động viên gia đình - Ảnh: FB

Được biết sáng ngày 19/4, các Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga... đã xuống tận nhà nạn nhân để thăm hỏi và động viên gia đình. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận định: "Thật sự đây là một tội ác quá ghê tởm và đáng phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất. Mong rằng pháp luật sẽ răn đe và đưa ra hình phạt cao nhất để xã hội sẽ không phải chịu những vụ án thương tâm như này. Mong em yên nghỉ...".