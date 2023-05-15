Hot girl Tâm Tít ở tuổi 34: Hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia, nhan sắc 'lão hóa ngược' không ai nghĩ là mẹ 2 con!

Nàng hot girl được nhận xét là nhuận sắc hơn cả thời chưa lấy chồng.

Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những nhân vật đình đám nhất của thế hệ hot girl đời đầu, cùng lứa với Midu, Elly Trần… Nhan sắc của cô luôn được đánh giá cao, cho tới tận hiện tại vẫn thường xuyên được khán giả nhắc đến. So với các hot girl cùng thời, Tâm Tít hát khá tốt. Trước khi Nam tiến, cô đã từng là ca sĩ độc quyền của công ty Madona. Về mảng người mẫu ảnh, Tâm Tít cũng từng là "nữ hoàng lookbook" một thời khi hình ảnh của cô xuất hiện trên hàng loạt thương hiệu và shop thời trang cho giới trẻ.

Năm 2014, Tâm Tít gặp phải scandal tình ái ồn ào. Trước áp lực, người đẹp gần như "biến mất" khỏi showbiz. Một năm sau, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với Chu Ngọc Thành, một thiếu gia đồng thời là doanh nhân giàu có tại Hà Nội. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội với khoảng 800 khách mời. Tâm Tít và chồng thiếu gia Từng nổi đình đám với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hiện tại, hình ảnh của Tâm Tít lại là một quý cô sang trọng, thời thượng, vô cùng quyến rũ. Ở độ tuổi 33 và đã qua hai lần sinh nở, mỹ nhân sinh năm 1989 còn được nhận xét là "lão hóa ngược".

Nhờ hôn nhân hạnh phúc, nên dù đã là "mẹ 2 con" nhưng Tâm Tít vẫn đẹp mặn mà và ngày một sang trọng hơn. Thời gian gần đây, cô nàng khá thích kiểu tóc trẻ trung, hack tuổi này. Dù đã lâu không hoạt động nghệ thuật nhưng Tâm Tít luôn có ý thức giữ hình ảnh đẹp của mình trước công chúng. Đây là điểm cộng khiến người hâm mộ yêu mến và dõi theo cô nhiều hơn. Nhan sắc vẫn rạng ngời của nàng hot girl đình đám một thời. Thân hình của "bà mẹ hai con" cũng gợi cảm, cuốn hút không kém hội mỹ nhân Gen Z. Cô tự tin "cân đẹp" mọi phong cách thời trang từ táo bạo, quyến rũ cho tới trẻ trung, năng động, khoe tối đa sắc vóc nổi bật. Trong những lần hiếm hoi tham dự sự kiện, cô luôn xuất hiện như một bà hoàng, đầy kiêu sa và lộng lẫy. Vóc dáng khiến người xem trầm trồ của "nữ hoàng lookbook" đình đám một thời. Không những thế cô nàng còn nhiều lần để lộ cuộc sống cực kỳ sang chảnh trên trang cá nhân. Ngoài là hot girl đời đầu, Tâm Tít còn được người hâm mộ nhắc đến với danh xưng "chị dâu hụt" của Bảo Thy. Theo đó, cô từng có thời gian dài hẹn hò với Thế Bảo - anh trai của chủ nhân hit Đa Nghi. Không về chung nhà như mong đợi của nhiều người nhưng đến thời điểm hiện tại, cả 2 đã có cuộc sống riêng và gia đình nhỏ viên mãn. Vợ chồng người đẹp vẫn ngọt ngào sau 8 năm về chung nhà. Anh thường xuyên xuất hiện cùng Tâm Tít, tặng quà đắt tiền cho vợ. Ông xã mỹ nhân gốc Hà thành cũng được khen phong độ. Cặp đôi cũng hay đi du lịch khắp nơi, tận hưởng thú vui cuộc sống và có nhiều khoảnh khắc lãng mạn bên nhau.

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất "tổng tài" của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên Tâm Tít đăng bộ ảnh xinh đẹp mới nhất khoe đường cong chữ S đẳng cấp "đệ nhất hotgirl Hà Thành" sau 2 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 33.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sac-voc-tam-tit-o-tuoi-34-hon-nhan-vien-man-ben-chong-thieu-gia-nhan-sac-the-nay-khong-ai-nghi-a-la-me-2-con-582017.html