Hot girl Tâm Tít ở tuổi 34: Hôn nhân viên mãn bên chồng thiếu gia, nhan sắc 'lão hóa ngược' không ai nghĩ là mẹ 2 con!

Nàng hot girl được nhận xét là nhuận sắc hơn cả thời chưa lấy chồng.
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Tâm Tít tên thật là Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những nhân vật đình đám nhất của thế hệ hot girl đời đầu, cùng lứa với Midu, Elly Trần… Nhan sắc của cô luôn được đánh giá cao, cho tới tận hiện tại vẫn thường xuyên được khán giả nhắc đến.
Về mảng người mẫu ảnh, Tâm Tít cũng từng là "nữ hoàng lookbook" một thời khi hình ảnh của cô xuất hiện trên hàng loạt thương hiệu và shop thời trang cho giới trẻ.
Năm 2014, Tâm Tít gặp phải scandal tình ái ồn ào. Trước áp lực, người đẹp gần như "biến mất" khỏi showbiz. Một năm sau, Tâm Tít bất ngờ kết hôn với Chu Ngọc Thành, một thiếu gia đồng thời là doanh nhân giàu có tại Hà Nội.
Từng nổi đình đám với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hiện tại, hình ảnh của Tâm Tít lại là một quý cô sang trọng, thời thượng, vô cùng quyến rũ. Ở độ tuổi 33 và đã qua hai lần sinh nở, mỹ nhân sinh năm 1989 còn được nhận xét là "lão hóa ngược".
Dù đã lâu không hoạt động nghệ thuật nhưng Tâm Tít luôn có ý thức giữ hình ảnh đẹp của mình trước công chúng. Đây là điểm cộng khiến người hâm mộ yêu mến và dõi theo cô nhiều hơn.
Ngoài là hot girl đời đầu, Tâm Tít còn được người hâm mộ nhắc đến với danh xưng "chị dâu hụt" của Bảo Thy. Theo đó, cô từng có thời gian dài hẹn hò với Thế Bảo - anh trai của chủ nhân hit Đa Nghi. Không về chung nhà như mong đợi của nhiều người nhưng đến thời điểm hiện tại, cả 2 đã có cuộc sống riêng và gia đình nhỏ viên mãn.