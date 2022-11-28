Ngắm nhìn gu thời trang "kiệm vải" cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít

Thời trang 28/11/2022 07:34

Tâm Tít ngày càng khiến dân tình "xịt máu mũi" khi chăm diện đồ hở và khoe vóc dáng quyến rũ đáng mơ ước.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Tâm Tít là một trong những mỹ nhân hiếm hoi vẫn có được sự quan tâm từ công chúng. Sau hai lần sinh nở, Tâm Tít vẫn có vóc dáng quyến rũ. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1989 có sự thay đổi rõ nét về phong cách. Nhờ ngoại hình đẹp, Tâm Tít tự tin lăng xê xu hướng thời trang quyến rũ với những thiết kế tôn dáng tối đa.

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 1
Phong cách thời trang sành điệu của người đẹp gây chú ý. Bà mẹ hai con theo đuổi phong cách sexy, những bộ cánh hiện đại giúp cô tôn vẻ sắc sảo, nhan sắc trẻ trung như mới đôi mươi.
Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 2
Chuộng phong cách cá tính và hiện đại, Tâm Tít thường diện những bộ cánh kiểu dáng độc đáo, khai thác các chất liệu như da, denim, lông... Ngoài việc phối đồ khoe triệt để lợi thế hình thể, cô còn kết hợp cùng lối trang điểm và loạt phụ kiện tăng vẻ sắc lạnh.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 3
Những set đồ màu đen ôm sát có thể đơn giản nhưng cách lên đồ đa dạng vừa tôn lên nước da trắng không tì vết của Tâm Tít, lại vừa không nhàm chán.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 4
Với váy lụa mỏng manh, khoét cổ sâu hun hút, Tâm Tít khoe dáng "gái 2 con" đẹp mướt mát trong thiết kế váy lụa nửa kín nửa hở.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 5
Kiểu váy ngắn cũn khoét lưng mênh mông cũng được Tâm Tít chinh phục. 

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 6
Không còn hình ảnh điệu đà, nữ tính như trước, Tâm Tít hiện tại xây dựng hình tượng quý cô sang chảnh, cool ngầu. Cô cũng thay đổi phong cách trang điểm để tạo độ hài hòa với bộ cánh khoác lên người.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 7
Tâm Tít mặc váy bó sát đường cong, để lộ chân ngực quyến rũ. Trang phục cut-out nhiều khoảng hở làm nổi bật vóc dáng đồng hồ cát của hot mom.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 8
Những bộ cánh họa tiết, tông màu nổi bật cũng được người đẹp ưu ái.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 9
Hot girl đời đầu của Hà thành diện áo cúp ngực cùng quần shorts siêu ngắn để tôn xương quai xanh và đôi chân thon dài khi xuống phố.

 

Ngắm nhìn gu thời trang 'kiệm vải' cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít - Ảnh 10
Sau 7 năm kết hôn, hiện Tâm Tít đã là mẹ của hai cậu con trai đáng yêu, có cuộc sống viên mãn bên người chồng điển trai, thành đạt.
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