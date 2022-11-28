Ngắm nhìn gu thời trang "kiệm vải" cực trendy và cool ngầu hết nấc của mẹ 2 con Tâm Tít

Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Tâm Tít là một trong những mỹ nhân hiếm hoi vẫn có được sự quan tâm từ công chúng. Sau hai lần sinh nở, Tâm Tít vẫn có vóc dáng quyến rũ. Thời gian gần đây, người đẹp sinh năm 1989 có sự thay đổi rõ nét về phong cách. Nhờ ngoại hình đẹp, Tâm Tít tự tin lăng xê xu hướng thời trang quyến rũ với những thiết kế tôn dáng tối đa.

Phong cách thời trang sành điệu của người đẹp gây chú ý. Bà mẹ hai con theo đuổi phong cách sexy, những bộ cánh hiện đại giúp cô tôn vẻ sắc sảo, nhan sắc trẻ trung như mới đôi mươi.