Nhan sắc đỉnh cao, khí chất "tổng tài" của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên

Sao Việt 03/01/2023 06:00

Tâm Tít đăng bộ ảnh xinh đẹp mới nhất khoe đường cong chữ S đẳng cấp "đệ nhất hotgirl Hà Thành" sau 2 lần sinh nở và đã bước sang tuổi 33.

Tâm Tít (tên thật là Phạm Thanh Tâm) là một trong những hot girl thế hệ đầu tiên của Hà Nội cùng thời với Midu, Elly Trần... Người đẹp sinh năm 1989 hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC. 

Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, hot girl Hà Thành còn để lại dấu ấn với nhiều vai trò như VJ, ca sĩ, diễn viên. Dù không quá thành công ở một lĩnh vực nào nhưng Tâm Tít cũng khiến nhiều khán giả công nhận sự đa năng của mình.

Từng nổi đình đám với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hiện tại, hình ảnh của Tâm Tít lại là một quý cô sang trọng, thời thượng, vô cùng quyến rũ. Ở độ tuổi 33 và đã qua hai lần sinh nở, mỹ nhân sinh năm 1989 còn được nhận xét là "lão hóa ngược".

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 1

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 2Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 3

Đang ở đỉnh cao nhan sắc người đẹp 8X chọn theo chồng đại gia lên xe hoa. Đến nay, sau 6 năm gả vào hào môn, Tâm Tít đã làm mẹ 2 con nhưng sắc vóc long lanh và mặn mà của nàng hot girl đời đầu vẫn làm dân tình xuyến xao mỗi khi ngắm nhìn. 

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 4
Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 5

Mẹ bỉm 2 con rất chịu khó thay đổi tư thế tạo dáng, và dù ở góc chụp nào, cô nàng đều khoe triệt để 3 vòng hoàn hảo của mình, từ vòng 1 căng tràn gợi cảm, vòng eo con kiến không chút mỡ thừa cho đến đôi chân dài nuột nà, thon gọn. Khó mà tin được những hình ảnh này là của một bà mẹ 2 con vừa bước sang tuổi 33.

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 6
Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 7

Ở độ tuổi 33, Tâm Tít không ngại việc thay đổi bản thân và thường xuyên thử sức với những phong cách thời trang mới lạ, trendy. Hiếm khi xuất hiện là thế nhưng mỗi khi đăng ảnh lên MXH, người đẹp lại khiến cư dân mạng xao xuyến với vẻ đẹp "vạn người mê" của mình. Thậm chí không ít người nhận xét Tâm Tít là "lão hoá ngược" khi từ gương mặt đến phong cách của cô đều sành điệu, thời thượng hơn trước.

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 8
Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 9
Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 10
Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 11

 Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 12

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 13

Nhan sắc đỉnh cao, khí chất 'tổng tài' của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên - Ảnh 14

Nhan sắc mặn mà của bà mẹ 2 con Tâm Tít khiến nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên nhiều người tinh ý nhận ra nhan sắc ngày càng thay đổi của Tâm Tít khiến nghi vấn dao kéo rộ lên.

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn

Hot girl đình đám một thời Tâm Tít khoe nhan sắc khác lạ sau 7 năm lấy chồng: mẹ bỉm 2 con vẫn sở hữu body cực chuẩn

Dù đã là mẹ của hai đứa nhỏ và sớm đã dừng hẳn các hoạt động nghệ thuật, Tâm Tít vẫn thu hút được sự chú ý của nhiều người nhờ vào nhan sắc "không tuổi" và cuộc sống sang chảnh bên người chồng đại gia của mình.

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