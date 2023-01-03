Nhan sắc đỉnh cao, khí chất "tổng tài" của cựu hotgirl Tâm Tít khiến dân mạng đứng ngồi không yên

Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, hot girl Hà Thành còn để lại dấu ấn với nhiều vai trò như VJ, ca sĩ, diễn viên. Dù không quá thành công ở một lĩnh vực nào nhưng Tâm Tít cũng khiến nhiều khán giả công nhận sự đa năng của mình.

Tâm Tít (tên thật là Phạm Thanh Tâm) là một trong những hot girl thế hệ đầu tiên của Hà Nội cùng thời với Midu, Elly Trần... Người đẹp sinh năm 1989 hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, MC.

Từng nổi đình đám với vẻ đẹp ngọt ngào nhưng hiện tại, hình ảnh của Tâm Tít lại là một quý cô sang trọng, thời thượng, vô cùng quyến rũ. Ở độ tuổi 33 và đã qua hai lần sinh nở, mỹ nhân sinh năm 1989 còn được nhận xét là "lão hóa ngược".

Đang ở đỉnh cao nhan sắc người đẹp 8X chọn theo chồng đại gia lên xe hoa. Đến nay, sau 6 năm gả vào hào môn, Tâm Tít đã làm mẹ 2 con nhưng sắc vóc long lanh và mặn mà của nàng hot girl đời đầu vẫn làm dân tình xuyến xao mỗi khi ngắm nhìn.

Mẹ bỉm 2 con rất chịu khó thay đổi tư thế tạo dáng, và dù ở góc chụp nào, cô nàng đều khoe triệt để 3 vòng hoàn hảo của mình, từ vòng 1 căng tràn gợi cảm, vòng eo con kiến không chút mỡ thừa cho đến đôi chân dài nuột nà, thon gọn. Khó mà tin được những hình ảnh này là của một bà mẹ 2 con vừa bước sang tuổi 33.

Ở độ tuổi 33, Tâm Tít không ngại việc thay đổi bản thân và thường xuyên thử sức với những phong cách thời trang mới lạ, trendy. Hiếm khi xuất hiện là thế nhưng mỗi khi đăng ảnh lên MXH, người đẹp lại khiến cư dân mạng xao xuyến với vẻ đẹp "vạn người mê" của mình. Thậm chí không ít người nhận xét Tâm Tít là "lão hoá ngược" khi từ gương mặt đến phong cách của cô đều sành điệu, thời thượng hơn trước.

Nhan sắc mặn mà của bà mẹ 2 con Tâm Tít khiến nhiều người ngưỡng mộ, tuy nhiên nhiều người tinh ý nhận ra nhan sắc ngày càng thay đổi của Tâm Tít khiến nghi vấn dao kéo rộ lên.