Ra mắt photobook đầu tay, Jun Vũ bật khóc vì tình cảm của fan

“Jun đặt tên cuốn sách là Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ vì khoảng thời gian vừa qua là những ngày tháng đẹp nhất của Jun khi được khán giả đón nhận và yêu mến, có nhiều vai diễn và làm được những điều mình từng nghĩ là không thể” – Jun Vũ tâm sự.

Trong buổi họp báo, Jun Vũ chia sẻ cô quyết định thực hiện sách ảnh mà không phải phim ngắn hay MV vì muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp cũng như tri ân những tình cảm của khán giả dành cho mình suốt thời gian qua.

“Làm phim ngắn hay MV chắc chắn sẽ xảy ra nhiều bất đồng nhưng may mắn là Jun thực hiện photobook nên việc xuất hiện những bất đồng cũng không nhiều. Mỗi khi ekip bàn luận với nhau, những ý kiến đưa ra đều được tôn trọng nhưng sẽ thống nhất lại 1 điều tốt nhất” – Jun Vũ chia sẻ.

Khi được hỏi có gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện photobook này không, Jun Vũ cho biết một ekip làm việc với nhau sẽ khó tránh khỏi những bất đồng.

Jun Vũ xúc động khi xem lại clip fan tặng

Tiếp lời nữ diễn viên, quản lý của cô tiết lộ Jun Vũ là một người cực kì cầu toàn, cẩn thận đến từng chi tiết nên đôi khi ekip cũng bị “hành lên hành xuống”. Tuy nhiên, với photobook đầu tay Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ, ekip muốn có vài khoảnh khắc không hoàn hảo của Jun Vũ để cô bớt cầu toàn hơn, không tự gây áp lực cho mình quá nhiều.

Thời điểm hé lộ về photobook đầu tay, Jun Vũ đã tung teaser tựa như một MV cùng những hình ảnh trong phòng thu khiến cô vướng tin đồn chuẩn bị “lấn sân” ca hát và nhận về nhiều bình luận tiêu cực, khuyên cô “chỉ cần đẹp là được rồi, đừng làm gì nữa”.

Nhân dịp này, nữ diễn viên cũng lên tiếng giải thích: “Jun rất thích hát nhưng tự biết mình không đủ khả năng làm ca sĩ nên khi nghe những bình luận tiêu cực khuyên mình không nên đi hát, Jun thấy cũng bình thường vì thật ra, mọi người nói đúng mà".

Jun tạo dáng đáng yêu

Chia sẻ về những kế hoạch trong năm 2019, Jun Vũ cho biết cô có nhiều dự định đang được ấp ủ. Tuy nhiên, năm ngoái đã xuất hiện rất nhiều nên cô cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhìn lại những gì mình đã trải qua, hoàn thiện những điều sơ sót và làm bản thân trở nên chỉn chu hơn nữa.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Jun Vũ đã có một buổi ký tặng và giao lưu thân mật với fan. Trong sự kiện này, Jun Vũ không chỉ chơi trò chơi, chia sẻ những điều “chỉ có Jun và fan biết” mà nữ diễn viên còn nhận được rất nhiều món quà đặc biệt từ fan như bánh kem tự làm, quạt làm mát để Jun Vũ sử dụng khi đi quay hình… Fan còn kỳ công quay clip, tổng hợp lại và chiếu trên màn hình mừng sinh nhật Jun Vũ khiến nữ diễn viên bật khóc nức nở vì xúc động.