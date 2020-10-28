Quỳnh Nga đăng ảnh khoe vòng 1 ngồn ngộn, nam diễn viên ‘Người phán xử’ bất ngờ bị réo tên

Hậu trường 28/10/2020 10:26

Khoảnh khắc khoe body nóng bỏng mắt của nữ diễn viên Quỳnh Nga trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga khiến dân mạng “nghẹt thở” khi đăng tải hình ảnh gợi cảm kèm dòng trạng thái: “Bầu trời xanh, làn mây trắng. Anh yêu nắng hay yêu em?”.

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Bài đăng gây chú ý của nữ diễn viên Quỳnh Nga - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc chia sẻ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” diện nội y gợi cảm, khoe vòng một căng đầy “đốt mắt” người nhìn. Đặc biệt, vòng eo “con kiến” của Quỳnh Nga cũng khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, để sở hữu body săn chắc như hiện tại, cô nàng thường xuyên luyện tập yoga và gym.

Bức ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho cô: “Quá đẹp luôn chị ơi”, “Chất quá! Trẻ mãi không già thế chị ơi”, “Em cũng yêu nắng nhưng em yêu chị hơn”, “Ôi! Em đẹp và quyến rũ lắm nè”, “Sexy chịu không nổi luôn”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Bên cạnh những bình luận xuýt xoa khen ngợi sắc vóc của nữ diễn viên, một người bạn của cả hai đã nhanh chóng gọi tên Việt Anh với bình luận đầy ẩn ý: “Post giữa đêm thế này còn hỏi nắng nủng cơ Nguyễn Lê Việt Anh”. Lập tức, Quỳnh Nga cũng vui vẻ trả lời lại: “Thế mới cần hỏi anh ạ”. Ngay sau đó, nam diễn viên “Người phán xử” cũng đáp lại rằng: “Tôi nghĩ là nắng ông nhé”.

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Việt Anh bị réo tên dưới bài đăng của Quỳnh Nga - Ảnh: FB

Màn tương tác này của 2 diễn viên khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Có thể thấy, Quỳnh Nga và Việt Anh có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

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Từ khóa:   diễn viên Quỳnh Nga Quỳnh Nga và Việt Anh Việt Anh

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