Quý tử nhà Hà Hồ tiếp tục gây sốt với khoảnh khắc nằm nghe bố hát cực đáng yêu

Khoảnh khắc mới nhất của bé Leon – con trai Hồ Ngọc Hà và Kim Lý khiến người hâm mộ không ngừng bấn loạn.
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Từ khi còn nằm trong bụng mẹ, Leon và Lisa - hai thiên thần nhỏ nhà Hồ Ngọc Hà đã nhận được sự quan tâm từ công chúng. Trên mạng xã hội, cặp đôi Hà Hồ và Kim Lý thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con đến khán giả.
Vừa qua, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn lập hẳn tài khoản Instagram cá nhân cho hai con. Ngay sau đó, “nữ hoàng giải trí” gây sốt khi đăng tải khoảnh khắc cận góc nghiêng của Leon và Lisa. Cộng đồng mạng thi nhau để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài cực phẩm của 2 thiên thần nhỏ.
Sau màn hé lộ “sương sương” này, Hà Hồ ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con trên trang cá nhân. Mới đây, bà xã Kim Lý tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh cận khuôn mặt điển trai của Leon.
Nhờ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, Leon sở hữu đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi chúm chím cực đáng yêu. Trước đó, nữ ca sĩ còn cho biết Leon như “bản sao” của bố Kim Lý, còn Lisa thì rất xinh gái.
Đặc biệt, khoảnh khắc Hà Hồ chụp lén Kim Lý đang chăm con cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Có thể thấy, Kim Lý bế và cho nhóc tỳ ăn sữa rất thuần thục. Đặc biệt, ông xã Hà Hồ còn trổ tài ca hát khi chơi cùng nhóc tỳ, nhìn cận biểu cảm của Leon là biết cậu bé mê bố đến mức nào.