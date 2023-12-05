Quốc Trường nói gì khi nhận được lời khen 'trời sinh một cặp' với Bảo Anh, sao không đến với nhau?

Hậu trường 05/12/2023 10:09

Vào năm 2022, Quốc Trường từng lên tiếng thừa nhận việc yêu đơn phương ca sĩ Bảo Anh.

Quốc Trường và Bảo Anh thân thiết từ khi cùng tham gia phim Nhà có 5 nàng tiên. Anh còn từng thú nhận yêu đơn phương Bảo Anh. Thời gian gần đây, cặp đôi tiếp tục được đẩy thuyền sau khi tiếp tục tham gia phim Bẫy ngọt ngào và gần đây nhất lại cùng nhau xuất hiện tại chương trình Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng.

Quốc Trường nói gì khi nhận được lời khen 'trời sinh một cặp' với Bảo Anh, sao không đến với nhau? - Ảnh 1
hời gian gần đây, cặp đôi tiếp tục được đẩy thuyền sau khi tiếp tục tham gia phim Bẫy ngọt ngào và gần đây nhất lại cùng nhau xuất hiện tại chương trình Chị đẹp Đạp gió rẽ sóng

Tuy nhiên, vừa qua, khi Bảo Anh rút khỏi chương trình, Quốc Trường cũng hiếm khi xuất hiện với vai trò MC. Điều này làm rộ lên tin đồn cặp đôi đang yêu và sắp tổ chức lễ cưới. Trước tin đồn này, mới đây, trong buổi livestream cùng khán giả, Quốc Trường đã thẳng thắn làm rõ về mối quan hệ với Bảo Anh khi được khán giả bình luận là "trời sinh một cặp, sao không đến với nhau".

Quốc Trường nói gì khi nhận được lời khen 'trời sinh một cặp' với Bảo Anh, sao không đến với nhau? - Ảnh 2
Quốc Trường thẳng thắn làm rõ về mối quan hệ với Bảo Anh khi được khán giả bình luận là "trời sinh một cặp, sao không đến với nhau"

Theo đó, Quốc Trường nhận định Bảo Anh là cô gái tốt và đáng yêu nhưng cặp đôi chỉ là bạn thân: "Mấy ngày nay có nhiều lời đồn thổi nhưng thực tế là chúng tôi chưa cưới. Nếu có yêu và cưới Bảo Anh, tôi sẽ thông báo".

Khi được hỏi về thời điểm lấy vợ, Quốc Trường cho biết: "Chừng nào cũng được, gặp người mình thương thì lấy vợ thôi. Có gì đâu. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng mà. Quan điểm của tôi khi yêu thì không quan tâm quá khứ. Mình yêu là yêu hiện tại và nhìn về tương lai. Quá khứ thì ai cũng có sai lầm, cũng có những điều không mong muốn xảy ra. Nếu như chúng ta cứ chấp vào quá khứ thì mãi mãi không tìm được người tốt".

Quốc Trường nói gì khi nhận được lời khen 'trời sinh một cặp' với Bảo Anh, sao không đến với nhau? - Ảnh 3
Quốc Trường nhận định Bảo Anh là cô gái tốt và đáng yêu nhưng cặp đôi chỉ là bạn thân

Trước đó, về phía Bảo Anh, nữ ca sĩ từng về tình bạn đặc biệt với Quốc Trường rằng: "Đối với Bảo Anh thì Quốc Trường là 1 người rất tốt vì có những lúc Bảo Anh gặp khó khăn, ví dụ những lúc đau ốm, bệnh tật thì chỉ cần gọi điện mà Trường rảnh là sẽ có mặt ngay. Từng lọ thuốc nhỏ thôi nhưng mình thấy rất trân trọng. Trường là người đẹp trai, thành công, tốt tính. Hồi xưa, Bảo Anh hay nói với Quốc Trường là nếu tới 30 tuổi mà không lấy được ai sẽ tìm đến Quốc Trường, nhờ Quốc Trường hốt".

Quốc Trường nói gì khi nhận được lời khen 'trời sinh một cặp' với Bảo Anh, sao không đến với nhau? - Ảnh 4
Trước đó, về phía Bảo Anh, nữ ca sĩ từng về tình bạn đặc biệt với Quốc Trường rằng: "Hồi xưa, Bảo Anh hay nói với Quốc Trường là nếu tới 30 tuổi mà không lấy được ai sẽ tìm đến Quốc Trường, nhờ Quốc Trường hốt"

Nhờ sở hữu gương mặt điển trai nên Quốc Trường không ít lần dính nhiều tin đồn hẹn hò cùng các mỹ nhân Vbiz. Trước đó, Quốc Trường cũng từng thừa nhận Midu từng là mẫu người yêu của anh. Tuy nhiên anh cho biết cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

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