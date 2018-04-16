Quế Vân có tình mới sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc

Hậu trường 16/04/2018 10:51

Sau khi lên tiếng vạch trần quá khứ của Trường Giang, Quế Vân ngầm thông báo đã có bạn trai mới khiến nhiều người bất ngờ.

Khuya ngày 15/4, Quế Vân bất ngờ đăng tải bức ảnh hai bàn tay đang xếp thành hình trái tim khiến nhiều người chú ý. Đi kèm bài chia sẻ này, người đẹp tâm sự về duyên phận và ngầm ý thông báo đã có bạn trai.

"Thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói,Không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn là... Anh, tình yêu của em", Quế Vân viết.

Quế Vân có tình mới sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc - Ảnh 1
Quế Vân ngầm thông báo đã có bạn trai trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ của Quế Vân, nhiều cư dân mạng liên tục đặt dấu chấm hỏi về danh tính người đàn ông bí mật nhưng tình cũ Trường Giang nhất quyết không chịu hé lộ. Trả lời một bình luận của bạn bè, nữ ca sĩ khẳng định sẽ giấu bạn trai thật kỹ vì sợ "lộ ra là mất".

Động thái này của Quế Vân khiến khán giả vô cùng bất ngờ, bởi cách đây không lâu người đẹp này còn lên tiếng tố Trường Giang phũ phàng với mình. Thậm chí, trong clip livestream trên một trang báo điện tử, Quế Vấn còn ẩn ý khẳng định đã đi quá giới hạn với "Mười Khó" nhiều lần.

Quế Vân có tình mới sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc - Ảnh 2
Sau hai năm bị Trường Giang phụ bạc, Quế Vân đã tìm được tình mới - Ảnh: Internet
Quế Vân có tình mới sau 2 năm bị Trường Giang phụ bạc - Ảnh 3
Dù đã hai lần sinh nở nhưng Quế Vân vẫn sở hữu vóc dáng 'vạn người mê' - Ảnh: Internet
Gái hai con thì có làm sao, nhìn Quế Vân diện bikini hot cỡ này hỏi sao Trường Giang không mê mệt

Gái hai con thì có làm sao, nhìn Quế Vân diện bikini hot cỡ này hỏi sao Trường Giang không mê mệt

Trong bộ bikini nhỏ xíu màu xanh dương, Quế Vân "đốt mắt" bất cứ ai với thân hình sexy đến nghẹt thở.

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