Quang Trung gặp 'sự cố' trước khi lên sân khấu, nguyên nhân khiến fan vừa thương vừa buồn cười

Hậu trường 11/07/2022 20:52

Xuất hiện tại hậu trường của một gameshow truyền hình, Quang Trung đã gặp phải sự cố trước giờ lên sân khấu. Lời giải thích của nam nghệ sĩ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hậu trường của của chương trình "Cùng hát hên nào"  khiên dân tình chú ý. Theo đó, với vai trò là thí sinh tham gia đêm đầu tiên của chương trình, Quang Trung đã chuẩn bị khá chỉnh chủ, tỷ mỉ. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ đã xảy ra trước giờ lên sân khấu khiến nam nghệ sĩ không khỏi bối rối.

Trong clip, Quang Trung do giảm cân nên khi mặc chiếc quần biểu diễn đã bị rộng hơn so với dự kiến. Nam nghệ sĩ đã "chữa cháy" theo cách vô cùng độc đáo và nhận về sự trêu ghẹo từ đồng nghiệp.

Quang Trung gặp 'sự cố' trước khi lên sân khấu, nguyên nhân khiến fan vừa thương vừa buồn cười - Ảnh 1
Nam Trung gặp 'sự cố'  - Ảnh: Chụp màn hình

"Ốm, không có mặc vừa, Quang Trung sụt có mấy ký à mọi người ơi. Đau khổ, căng thẳng, stress tâm lý lắm, giảm cân đó. Thôi mọi người đừng quay nữa, mắc công mập lên đấy" - Quang Trung chia sẻ với khán giả khi bị cameraman bắt gặp.

Tuy gặp chút "sự cố" nhỏ nhưng khi lên sân khấu, Quang Trung vẫn thể hiện tốt phần thi của mình, chất giọng ấm áp, đầy nội lực khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Được biết, "Cùng hát lên nào" là chương trình truyền hình về âm nhạc mới được phát sóng trên VTV3. Chương trình thu hút loạt ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng tham gia với vai trò là thí sinh, có thể kể đến như: Quang Trung, Lynk Lee, Bảo Kun, Nhâm Phương Nam, Trương Thảo Nhi, Andiez Nam Trương, Đỗ Phú Quí, Mew Amazing...

Bên cạnh những bản phối mới, những đêm nhạc với chủ đề hấp dẫn, chương trình còn mang đến loạt phút giây giải trí dành cho khán giả mỗi dịp cuối tuần.

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