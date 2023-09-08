Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, nam nghệ sĩ có chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại của mình sau 4 năm ly hôn Hồng Đào.

Cuộc hôn nhân dài hơi của nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào kết thúc bất ngờ từng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bốn năm sau ly hôn, Quang Minh cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nghệ sĩ Hồng Đào, thỉnh thoảng thăm hỏi trong công việc. Diễn viên nhắn tin cho hai con - Vicky Võ (27 tuổi) và Sophia Minh Châu (21 tuổi) mỗi ngày để luôn được kết nối dù sống xa nhau. Bốn năm sau ly hôn, Quang Minh cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nghệ sĩ Hồng Đào, thỉnh thoảng thăm hỏi trong công việc Trước đây khi nhắc đến con cái, anh luôn khó kiềm chế cảm xúc, khác với tính cứng rắn của Hồng Đào. "Hồi Vicky đi học xa nhà, tôi chở đến ký túc xá rồi lái xe về. Thấy con vẫy tay chào qua gương chiếu hậu, tôi khóc suốt đoạn đường về nhà. Sau này, tôi dần chấp nhận chuyện con càng lớn càng xa rời vòng tay cha mẹ, chỉ mong cuộc sống các con luôn bình an" - anh cho biết.

Trước đây khi nhắc đến con cái, anh luôn khó kiềm chế cảm xúc, khác với tính cứng rắn của Hồng Đào Mới đây, xuất hiện tại một sự kiện, nam nghệ sĩ đã có chia sẻ về chuyện tình cảm hiện tại của mình. Quang Minh bộc bạch nỗi sợ vì vướng nhiều tin đồn tình ái sau ly hôn: "Tôi chia sẻ thật, đến bây giờ hễ mà tôi chụp hình với một cô gái nào, thậm chí diễn với một cô gái nào thì mọi người đều nói đây là người thứ ba, đây là người mới của anh Quang Minh. Thậm chí, mới nhất là tôi có diễn một đoạn clip cho Cao Thái Sơn đều bị giựt tít lung tung. Lúc mới về Việt Nam, nhất là giai đoạn diễn chung phim với Cao Thái Hà là qua hôm sau nói cô ấy là người thứ ba. Tôi thật sự hoảng sợ, không biết phải làm sao. Nhưng rồi từ từ cũng quen dần. Mình biết mình đang làm gì và mình là ai". Quang Minh bộc bạch nỗi sợ vì vướng nhiều tin đồn tình ái sau ly hôn Nam nghệ sĩ cũng tiết lộ chuyện tình cảm hiện tại: "Bây giờ để tìm được một người yêu thật sự, đối với tôi không phải dễ dàng. Tôi không nói là sẽ không yêu nữa hay sẽ không bước thêm bước nữa mà tôi tin vào duyên số. Thứ hai nữa, đó phải là một sự lựa chọn chín chắn".

Hiện tại, nam nghệ sĩ di chuyển liên tục giữa Việt Nam và Mỹ. Cả hai không ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của hai công chúa và dành sự quan tâm cho nhau trong cuộc sống. Cả hai không ngại xuất hiện cùng nhau trong những dịp đặc biệt của hai công chúa và dành sự quan tâm cho nhau trong cuộc sống Nghệ sĩ hài thích tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cách làm đẹp, ăn diện, tập bơi để giữ dáng. Mỗi tối khi đi diễn về, dù muộn đến đâu, anh nói luôn dành nửa giờ đứng trước gương tẩy trang, rửa mặt, bôi kem dưỡng ẩm. Khi ra ngoài, kem chống nắng là vật bất ly thân. Anh quan niệm với diễn viên, hình thức đóng vai trò 60%, do đó muốn sống lành mạnh, giữ bề ngoài dễ nhìn để tạo thiện cảm với khán giả. Quang Minh sinh năm 1959 tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm.

Nghệ sĩ Quang Minh gây lo lắng khi đăng ảnh nằm trên giường bệnh, còn tiết lộ tình trạng sức khỏe hiện tại! Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quang Minh khiến khán giả không khỏi lo lắng và không ngừng để lại bình luận thăm hỏi khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-minh-tiet-lo-noi-so-hai-khi-gan-ai-cung-bi-on-la-nguoi-thu-3-khien-hon-nhan-voi-hong-ao-ran-nut-615233.html