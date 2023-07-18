Quách Tuấn Du tâm sự, buồn và tự ti vì cùng là đồng nghiệp nhưng phải đi làm phục vụ bàn cho Mỹ Tâm

Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày vất vả do cha mất sớm, mẹ phải bán hàng rong kiếm từng ngày cơm nuôi các con. Vì thương mẹ nên Quách Tuấn Du phải nghỉ học từ năm lớp 9 để ra đời bươn chải, không được hưởng một tuổi học trò trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa.

Quách Tuấn Du , 42 tuổi, quê An Giang. Năm 2001, anh cùng hai thành viên thành lập nhóm D&D. Nhóm hoạt động sôi nổi cùng thời AC&M, MTV, GMC, The Bells, HAT, phát hành 5 album trong ba năm. Năm 2004, D&D tan rã, Tuấn Du hoạt động solo, theo đuổi dòng nhạc bolero remix. Ngoài ra, anh đóng phim, tham gia show truyền hình...

Nhờ có chút ngoại hình và sự khéo léo trong giao tiếp nên Quách Tuấn Du được nhận vào làm tại một nhà hàng 5 sao, chuyên phục vụ khách nước ngoài. Công việc đầu tiên anh làm là phục vụ bếp, chuyên phụ đầu bếp nấu nướng, làm đồ ăn cho khách.

Năm 16 tuổi, Quách Tuấn Du lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng, không một xu dính túi. Vì mới chỉ học hết lớp 9, không có bằng cấp nên anh xin việc làm rất khó khăn. Khi ấy, nam ca sĩ đi hát tại một số tụ điểm nhỏ, nhưng không nhiều. Thời gian không có show, anh làm phục vụ nhà hàng, lau dọn vệ sinh kiêm bưng bê.

Vào lúc tối muộn, sau khi khách hàng về hết sẽ dư ra một chút đồ ăn thừa. Quách Tuấn Du thường xin nhà bếp cho mình vài miếng thịt bò còn thừa lại, chan thêm nước sốt vào cơm để ăn cho đỡ tốn tiền.

Trong lúc làm phục vụ bếp, Quách Tuấn Du còn vô tình gặp tai nạn. Nguyên nhân vì nhà hàng đó thường tự làm bánh mỳ cho khách chứ không nhập về. Có một nhân viên cứ sáng ra phải nướng bánh mỳ để bưng cho khách, nếu không nướng kịp sẽ bị ông chủ rầy la.

Tuy không biết tiếng Anh, nhưng Quách Tuấn Du lại học mót được tiếng bồi khá nhanh nên được cất nhắc làm bồi bàn. Công việc này tuy an toàn, nhưng cũng không hề nhàn hạ hơn phụ bếp. Mỗi lần bê đồ, nam ca sĩ phải bê hai tay 6 đĩa thức ăn.

Quách Tuấn Du kể, nhà hàng anh làm rất nổi tiếng nên các ca sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Thu Minh… đều từng ghé qua ăn uống.

Quách Tuấn Du cho biết anh lập bản di chúc cách đây hai năm, khi 40 tuổi

Quách Tuấn Du cho biết anh lập bản di chúc cách đây hai năm, khi 40 tuổi. Lúc đó, anh mắc Covid-19 tưởng không qua khỏi. "Tôi có nhiều chuyện buồn và sức khỏe lẫn tinh thần đều sa sút vào giai đoạn đó. Tôi muốn chuẩn bị thật kỹ nếu điều không may xảy ra", anh nói.

Ca sĩ lên danh sách khối tài sản gồm: hai nhà phố, một căn hộ, đất, tiền gửi ở nước ngoài, tiền mặt và vốn liếng hùn hạp với bạn bè, ước tính hơn 20 tỷ đồng. Ban đầu, anh tính nhờ mẹ đẻ quản lý, phân chia cho mọi người nhưng sau đó chọn em trai vì nhanh nhẹn, sức khỏe tốt.

"Tôi sợ mẹ già yếu không lo được nên gửi gắm em trai, dặn em giữ 60% tài sản cho người thân, phần còn lại dùng để làm thiện nguyện", anh nói. Hiện gia đình Quách Tuấn Du có mẹ, em trai và ba cháu.

Quách Tuấn Du nói trong vòng hơn 20 năm qua, anh nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử

Quách Tuấn Du nói trong vòng hơn 20 năm qua, anh nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử. Anh từng bị bỏng nặng vì sự cố nổ bình ga trên đường Cao Thắng, quận 3 hồi năm 1999. Tiếp đến, anh gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi đi diễn ở miền Tây. Sau cùng, lần ốm "thập tử nhất sinh" vì Covid-19 năm 2021 khiến anh tin "đời người vô thường". Anh thấy trân quý cuộc sống, coi trọng tình cảm gia đình và có ý thức chăm sóc sức khỏe hơn.

Về đời tư, Quách Tuấn Du cho biết: "Việc lập gia đình là cái duyên. Trải qua nhiều cuộc tình tan vỡ, hiện tại tôi để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đến khi tôi gặp được đúng người và trái tim mách bảo rằng họ chính là người có thể đồng hành với mình suốt cuộc đời thì sẽ tiến tới hôn nhân. Tôi từng 4 lần suýt chết nên hiện tại muốn sống vì nhiều người hơn là cho bản thân".

Nam ca sĩ cũng tâm sự thêm: "Tôi không cạnh tranh mà muốn học hỏi các ca sĩ trẻ. Với sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, các tài năng trẻ có nhiều cơ hội để đến gần với đông đảo khán giả. Đã bước qua tuổi 40, tôi cảm thấy hạnh phúc vì luôn giữ được ngọn lửa đam mê âm nhạc.

Ai lên, ai xuống, ai nổi tiếng nhanh, ai nổi tiếng chậm, tôi không quan tâm. Quan trọng nhất là nuôi dưỡng cảm xúc của mình mỗi khi cất tiếng hát dù trong phòng thu hay trên sân khấu là thành công nhất đối với tôi hiện tại".