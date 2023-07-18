Kaity Nguyễn gây sốt trong phim “Người vợ cuối cùng” lấy bối cảnh thời nhà Nguyễn của Victor Vũ

Tạo hình của Kaity Nguyễn trong Người Vợ Cuối Cùng của Victor Vũ mang đậm chất cổ trang Việt Nam.

Sau Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh và Mắt Biếc, đạo diễn Victor Vũ sắp sửa tái xuất với phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng. Kaity Nguyễn chính là nàng thơ của Victor Vũ trong dự án lần này, đây là bộ phim tiếp theo của cô sau Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu và Cô Gái Từ Quá Khứ. Mới đây, ê-kíp đã công bố những hình ảnh đầu tiên của phim, hé lộ khung cảnh miền quê thanh bình, cùng nhiều bí mật đen tối trong câu chuyện của các nhân vật. Đoạn video clip quảng bá đầu tiên chỉ hơn 30 giây nhưng lột tả được tạo hình của Linh và một phần bối cảnh của phim “Người vợ cuối cùng”. Trong đó, cảnh quay bắt đầu từ hồ Ba Bể ở Bắc Kạn, mở ra thiên nhiên tuyệt đẹp. Phân cảnh phiên chợ quê, múa rối nước… tiếp tục giúp khán giả đắm chìm vào không khí tấp nập tại thị trấn vừa quen vừa lạ.

Phân cảnh múa rối nước cũng nhận được sự chú ý bởi chúng đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng về sân khấu, hệ thống nước, các nghệ nhân và tạo hình của các con rối. Người vợ cuối cùng được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Hồ Oán Hận của tác giả Hồng Thái, bối cảnh của phim diễn ra vào thế kỉ XIX ở Việt Nam. Trở lại đường đua điện ảnh lần này, đạo diễn Victor Vũ xây dựng bộ phim cổ trang nói về thân phận người phụ nữ và những khát khao thoát khỏi định kiến của xã hội dành cho họ.

Đáng chú ý, trailer bắt đầu bằng cảnh quay hữu tình tại hồ Ba Bể ở Bắc Kạn, mở ra thiên nhiên Việt Nam tuyệt mỹ. Victor Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh ở những thước phim đại cảnh nhằm lột tả vẻ đẹp ấn tượng của non nước quê hương. Đây cũng là một trong những yếu tố từng tạo nên sự thành công của tác phẩm cổ trang Thiên Mệnh Anh Hùng trước đó của Victor Vũ. Một chi tiết gây tò mò chính là danh tính của người đàn ông xuất hiện cùng Linh trong cảnh quay đầu tiên tại hồ Ba Bể.

Kaity Nguyễn hóa thân vào vai Linh Bên cạnh đó, nhân vật Linh (nữ chính) do Kaity Nguyễn thủ vai, xuất hiện xinh đẹp nhưng đượm buồn trong nhiều thước phim. Linh len lỏi qua phiên chợ sầm uất, rồi bước vào cửa dinh phủ một cách dè chừng, gương mặt cô trông trĩu nặng như cánh chim non sắp gặp bão lớn, đôi mắt đăm đắm những dự cảm chẳng lành. Nhân vật Linh với gương mặt trông trĩu nặng như cánh chim non sắp gặp bão lớn, đôi mắt đăm đắm những dự cảm chẳng lành. Tạo hình của Linh được chăm chút kỹ từng chi tiết nhỏ Linh sống trong dinh thự sang trọng, được dự đoán là "vợ quan" Những hình ảnh mới của Người vợ cuối cùng cũng dần hé lộ rõ ràng hơn về nội dung phim. Chuyện gì đã xảy ra khiến Linh - từ một cô gái chân quê mang gương mặt sáng ngời hy vọng - phải rời xa xóm làng để dấn thân vào chốn lập lòe ánh lửa phòng the? Cớ sự gì khiến cô phải đánh đổi tuổi xuân để chuốc lấy cảm giác phập phồng lo sợ sau từng thời khắc trôi qua thật chậm? Từ ngày đạo diễn Victor Vũ công bố Poster đầu tiên của Người Vợ Cuối Cùng, khán giả đã không khỏi tò mò về nội dung và thể loại phim. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Victor Vũ với thể loại cổ trang sau hơn 10 năm. Đây được xem là đối thủ "nặng ký" trên đường đua điện ảnh cuối năm 2023.

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