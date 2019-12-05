Quá lận đận, Dương Yến Ngọc nhờ ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ cách để mình 'ở giá'

Chia sẻ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại phiên tòa mới đây thu hút sự chú ý của dân mạng, người mẫu Dương Yến Ngọc cũng bất ngờ lên tiếng.

Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên ngày 3/12 thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tại đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây tranh cãi khi khuyên nam giới không nên lấy vợ sớm.

Ông Vũ trao đổi với phóng viên tại tòa: "Muốn lấy vợ phải kiếm người đồng điệu, phải chọn. Nếu không chọn được thì ở giá đi. Đừng bao giờ dính dáng để sau đó sinh chuyện”.

Vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa kết thúc - Ảnh: Internet

Phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lập tức gây bão mạng và được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn.

Mới đây, người mẫu Dương Yến Ngọc bất ngờ chia sẻ lại phát ngôn của "vua cà phê". Cô không đưa ra nhận xét hay phân tích đúng sai về vấn đề này mà gửi lời nhắn hài hước đến ông Vũ.

Bà mẹ đơn thân viết: "Anh có thể chỉ em làm cách nào để em ở giá được không ạ. Em vẫn mắc bệnh ham yêu và thích yêu nên sự nghiệp mãi lận đận".

Dương Yến Ngọc thừa nhận bản thân mắc bệnh ham yêu và thích yêu nên sự nghiệp lận đận - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của cựu người mẫu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Phần bình luận của bài viết trở thành diễn đàn để mọi người sôi nổi bàn luận về độ đúng sai sau phát ngôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Dương Yến Ngọc đồng ý với lời khuyên của chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên - Ảnh: FB

Đặc biệt, khi một người bạn bày tỏ: "Thời buổi này độc thân khỏe hơn chị ơi, sống hưởng thụ, trải nghiệm", Dương Yến Ngọc thẳng thắn: "Chị thấy ảnh khuyên đúng, chỉ có điều ở giá khó quá".

Dương Yến Ngọc 'cười ra nước mắt' khi bị con trai tố lười biếng, chẳng làm gì Kể chuyện bị con trai cưng tố lười biếng, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc khiến dân mạng phấn khích bởi sự đáng yêu của cậu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/qua-lan-dan-duong-yen-ngoc-nho-ong-dang-le-nguyen-vu-chi-cach-de-minh-o-gia-345702.html