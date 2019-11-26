Dương Yến Ngọc 'cười ra nước mắt' khi bị con trai tố lười biếng, chẳng làm gì

Hậu trường 26/11/2019 14:47

Kể chuyện bị con trai cưng tố lười biếng, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc khiến dân mạng phấn khích bởi sự đáng yêu của cậu bé.

Trên trang cá nhân, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc khiến người hâm mộ bật cười khi kể chuyện bị con trai mách cô giáo vì lười biếng, toàn bắt con trai làm. Cô nàng hài hước chia sẻ: "Con mình đi học méc cô giáo: mẹ Ngọc ở nhà lười lắm không làm gì, toàn bắt con làm".

Dương Yến Ngọc 'cười ra nước mắt' khi bị con trai tố lười biếng, chẳng làm gì - Ảnh 1
Hiện Dương Yến Ngọc đang sống cùng con trai tại Việt Nam, con gái Khả Doanh đang học tập tại Mỹ - Ảnh: FB

Chân dài họ Dương giải thích không phải vì lười mà cô chỉ muốn dạy cho bé Nam tự lập.

"Trời ơi, mình ở nhà dạy con tự lập, phải biết chăm sóc bản thân, chăm sóc cha mẹ, ông bà ngoại. VD: Lấy nước cho bà ngoại uống thuốc, xem tivi phải tự tắt, ăn cơm phải tự dọn chén, đi tắm phải tự lấy quần áo, đi học phải tự chải tóc, đánh răng, đến 5h phải tự lấy yaourt ăn tráng ruột trước khi ăn tối, 9h tối phải tự lấy sữa uống... Mình muốn tốt cho con, nỡ lòng nào kêu mình lười biếng. Số thị phi đến là khổ", bà mẹ hai con phân trần.

Dương Yến Ngọc 'cười ra nước mắt' khi bị con trai tố lười biếng, chẳng làm gì - Ảnh 2
Vẻ ngoài sáng sủa của quý tử nhà Dương Yến Ngọc - Ảnh: FB

Sau sự việc này, người mẫu Dương Yến Ngọc đã nhẹ nhàng giải thích để con trai hiểu: "Mình về nhà thủ thỉ tâm sự với con rằng không phải mẹ lười, mẹ muốn tập cho con thành người giỏi giang, không phụ thuộc vào ai hết, nên con phải khen mẹ giỏi chứ... Nam gật gù vẻ hiểu ý...". Tuy nhiên, mới đây Dương Yến Ngọc "cười ra nước mắt" khi được cô giáo gọi điện kể lại: "Nam khen mẹ Ngọc giỏi lắm, ở nhà không làm gì chỉ nhìn Nam làm".

Dương Yến Ngọc 'cười ra nước mắt' khi bị con trai tố lười biếng, chẳng làm gì - Ảnh 3
Dù không còn hoạt động trong showbiz Việt nhưng cựu người mẫu vẫn là cái tên được công chúng quan tâm - Ảnh: FB

Bé Nam sinh năm 2013 là con trai của Dương Yến Ngọc và người chồng thứ 2. Hiện con trai 6 tuổi của cựu người mẫu đang học lớp 1. Cậu nhóc được mọi người hết lời khen ngợi vì vẻ ngoài kháu khỉnh, thông minh.

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