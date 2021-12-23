Phương Thanh lần đầu tiết lộ lý do công khai con gái sau 11 năm giấu kín

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có dịp tiết lộ chuyện công khai con gái sau thời gian giấu kín.

Dù nổi tiếng trong làng nhạc nhưng về đời tư, nhưng ca sĩ Phương Thanh cực kỳ kín tiếng. Nữ ca sĩ hiếm tiết lộ hay chia sẻ với giới truyền thông về chuyện gia đình, chồng con. Trước đây, nữ ca sĩ cho biết con gái của Phương Thanh có tên thật là Bùi Hà Nghi Phương, hay gọi với cái tên thân mật là Gà. Cô bé cũng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ, rất thích hát và nhảy. Trong 11 năm qua, Phương Thanh từng nhiều lần muốn khoe con, muốn kể cho cả thiên hạ biết con mình đáng yêu đến nhường nào. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vốn là người của làng giải trí, hơn ai hết cô hiểu việc nổi tiếng sớm mang đến nhiều điều tiêu cực. Vì vậy, cô muốn bảo vệ Gà khỏi hào quang "con của người nổi tiếng".

Phương Thanh và con gái - Ảnh: Internet Trong chương trình truyền hình "Lời tự sự" mới đây, "Giọng ca Trống vắng" lần đầu bộc bạch về cô con gái của mình: "Để giữ được bào thai, tôi trải qua áp lực rất nhiều. Do cơ thể tôi cũng yếu. Có những người phụ nữ rất khó mang thai, trong đó có tôi. Từ tháng thứ 5 trở đi sẽ rất dễ động kinh. Tôi gạt mọi thứ sang một bên, không giao tiếp với bên ngoài. Tôi chỉ ở trong nhà, có những người bạn thân thiết sẽ đến và chơi với tôi mỗi ngày". Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã cởi mở hơn khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng bé Gà và đăng tải trên trang cá nhân. Theo Phương Thanh, những người phụ nữ thương con sẽ dẹp tất cả để có thể lo cho em bé. Vì vậy sau khi sinh một thời gian dài, cô mới trở lại với hoạt động ca hát.

Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đến con gái trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet Ngoài ra, "giọng ca Một thời đã xa" kể thêm khi xem tử vi, cô biết bố của Gà sẽ không qua khỏi khi bé 12 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Khi bố Gà vừa mất, tôi nói 'Thôi, mẹ trả lại cho con ánh sáng. Vì mẹ giữ con trong bóng tối để giữ bố cho con. Thà bố mẹ chia ly còn hơn biệt ly, để con còn bố, còn mẹ'. Tôi luôn sẵn sàng đối diện với mọi bế tắc trong cuộc sống một cách vui vẻ. Bởi vì tất cả mọi thứ, mình tìm cách giải quyết sẽ hay hơn là chống đối". Theo chia sẻ của Phương Thanh, hai mẹ con luôn muốn trở thành người bạn tốt của con, trao đổi vui vẻ, thẳng thắn những vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt, cô tiết lộ rằng không có rào cản giữa mình và con gái.

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