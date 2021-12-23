Phương Thanh lần đầu tiết lộ lý do công khai con gái sau 11 năm giấu kín

Hậu trường 23/12/2021 09:32

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh đã có dịp tiết lộ chuyện công khai con gái sau thời gian giấu kín.

Dù nổi tiếng trong làng nhạc nhưng về đời tư, nhưng ca sĩ Phương Thanh cực kỳ kín tiếng. Nữ ca sĩ hiếm tiết lộ hay chia sẻ với giới truyền thông về chuyện gia đình, chồng con. Trước đây, nữ ca sĩ cho biết con gái của Phương Thanh có tên thật là Bùi Hà Nghi Phương, hay gọi với cái tên thân mật là Gà. Cô bé cũng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của mẹ, rất thích hát và nhảy. 

Trong 11 năm qua, Phương Thanh từng nhiều lần muốn khoe con, muốn kể cho cả thiên hạ biết con mình đáng yêu đến nhường nào. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vốn là người của làng giải trí, hơn ai hết cô hiểu việc nổi tiếng sớm mang đến nhiều điều tiêu cực. Vì vậy, cô muốn bảo vệ Gà khỏi hào quang "con của người nổi tiếng".

ca si phuong thanhPhương Thanh lần đầu tiết lộ lý do công khai con gái sau 11 năm giấu kín - Ảnh 2
Phương Thanh và con gái - Ảnh: Internet

Trong chương trình truyền hình "Lời tự sự" mới đây, "Giọng ca Trống vắng" lần đầu bộc bạch về cô con gái của mình: "Để giữ được bào thai, tôi trải qua áp lực rất nhiều. Do cơ thể tôi cũng yếu. Có những người phụ nữ rất khó mang thai, trong đó có tôi. Từ tháng thứ 5 trở đi sẽ rất dễ động kinh. Tôi gạt mọi thứ sang một bên, không giao tiếp với bên ngoài. Tôi chỉ ở trong nhà, có những người bạn thân thiết sẽ đến và chơi với tôi mỗi ngày". Bên cạnh đó, trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ đã cởi mở hơn khi chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng bé Gà và đăng tải trên trang cá nhân.

Theo Phương Thanh, những người phụ nữ thương con sẽ dẹp tất cả để có thể lo cho em bé. Vì vậy sau khi sinh một thời gian dài, cô mới trở lại với hoạt động ca hát.

ca si phuong thanh1Phương Thanh lần đầu tiết lộ lý do công khai con gái sau 11 năm giấu kín - Ảnh 4
Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ đến con gái trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Ngoài ra, "giọng ca Một thời đã xa" kể thêm khi xem tử vi, cô biết bố của Gà sẽ không qua khỏi khi bé 12 tuổi. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Khi bố Gà vừa mất, tôi nói 'Thôi, mẹ trả lại cho con ánh sáng. Vì mẹ giữ con trong bóng tối để giữ bố cho con. Thà bố mẹ chia ly còn hơn biệt ly, để con còn bố, còn mẹ'. Tôi luôn sẵn sàng đối diện với mọi bế tắc trong cuộc sống một cách vui vẻ. Bởi vì tất cả mọi thứ, mình tìm cách giải quyết sẽ hay hơn là chống đối".

Theo chia sẻ của Phương Thanh, hai mẹ con luôn muốn trở thành người bạn tốt của con, trao đổi vui vẻ, thẳng thắn những vấn đề trong cuộc sống. Đặc biệt, cô tiết lộ rằng không có rào cản giữa mình và con gái.

Rộ tin 'cạch mặt' vì tiền với Phương Thanh, Siu Black thẳng thắn đáp trả: 'Gặp được nhau là vui lắm rồi'

Rộ tin 'cạch mặt' vì tiền với Phương Thanh, Siu Black thẳng thắn đáp trả: 'Gặp được nhau là vui lắm rồi'

Mới đây, nữ ca sĩ Siu Black đã chia sẻ thẳng thắn với mối quan hệ với Phương Thanh ở thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Phương Thanh con gái Phương Thanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 4 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?