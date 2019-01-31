Phương Thanh đòi lại được nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, tuyên bố xử lý nếu chị dâu còn 'bố láo'

Sau 6 tháng tranh chấp ầm ĩ, cuối cùng ca sĩ Phương Thanh cũng đã đòi lại được nhà từng cho gia đình anh ruột ở suốt 18 năm.

Nhiều tháng qua, ca sĩ Phương Thanh không ít lần khiến dư luận xôn xao khi công khai chuyện gia đình lục đục trên trang cá nhân. Theo đó, giọng ca Trống vắng bức xúc vì chị dâu tham lam, nhiều chuyện đi nói xấu gia đình nên quyết định đòi lại căn nhà đã cho ở nhiều năm. Cuối cùng thì cô cũng kết thúc được mọi chuyện để đón một cái Tết vui vẻ. Trên trang Facebook cá nhân, Phương Thanh thông báo đã đòi lại được nhà.

"Sau 6 tháng lục đục nhiều chuyện... Thông báo với mọi người em lấy được nhà rồi nha. Chấm dứt nghiệp nhà cửa của em trước Tết 2019. Mọi chuyện của em chồng nàng dâu... còn bố láo em sẽ xử lý riêng. Cám ơn mọi người đã chia sẻ", Phương Thanh viết. Phương Thanh thông báo vừa đòi lại được nhà - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ cho biết, cô yêu cầu gia đình anh ruột dọn ra khỏi nhà sau Tết - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, Phương Thanh cho biết gia đình anh trai ruột cũng có nhà và đất đai riêng nên khi bị đòi lại nhà vẫn có chỗ ở và cuộc sống ổn định.

“Trước khi Chanh cho anh trai ở nhà này họ cũng có 1 căn nhà riêng và cho thuê... Chuyện xảy ra từ tháng 8 nhưng mãi tới giờ mới xong... Chanh không cho nhà nữa vì ghét bà chị dâu nhiều chuyện nói xấu gia đình chồng... Chanh để cho họ ở qua Tết nhưng họ muốn chuyển giờ nào là chuyện của họ... phải biết tự giác mới là con người. Bây giờ họ quay về nhà cũ ở lại nên cũng không lo chỗ ở cho họ đâu. Họ còn có đất đai riêng không ai thiếu gì đâu tham thôi. Nghiệp gì cũng phải xong mới ổn - dính tới tiền là sẽ mất tình đó là đương nhiên”, Phương Thanh cho biết. Vừa đòi lại được nhà, Phương Thanh nhờ người rao bán ngay - Ảnh: FBNV Qua chuyện này, cô nhận ra rằng tình cảm sẽ bị sứt mẻ nếu đụng đến chuyện tiền bạc, đặc biệt khi một trong hai bên nảy sinh lòng tham. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ý đồng tình và chúc mừng nữ ca sĩ vì giải quyết xong chuyện gia đình trước Tết.

Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ, cô bị chửi và dọa đánh vì quyết lấy lại căn nhà cho gia đình anh ruột ở nhiều năm.

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