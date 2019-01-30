Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh

Hậu trường 30/01/2019 07:47

Ca sĩ Phương Thanh tiết lộ, cô bị chửi và dọa đánh vì quyết lấy lại căn nhà cho gia đình anh ruột ở nhiều năm.

Cách đây không lâu, ca sĩ Phương Thanh khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ chuyện gia đình với công chúng. Theo đó, giọng ca Trống vắng quyết đòi lại căn nhà đã cho gia đình anh ruột sống vì bất mãn chị dâu tham lam, không biết điều. Những tưởng mọi chuyện đã êm đẹp khi nữ ca sĩ bất ngờ im lặng, không đề cập đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, vài giờ trước "chị Chanh" lại tiếp tục nói về lục đục gia đình những ngày cận Tết.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phương Thanh vừa đăng tải dòng trạng thái nói về việc bị chửi và đòi đánh khi muốn đòi lại nhà đã cho gia đình anh ruột ở nhiều năm.

Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh - Ảnh 1
Phương Thanh gây chú ý khi chia sẻ về chuyện gia đình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh - Ảnh 2
Cô tức giận quyết làm đến cùng nhưng chị dâu không dám ra mặt - Ảnh: FBNV 

“Có ai bị nghiệp nhà cửa cho anh ruột, chị dâu ở, xong mình lấy lại nhà bị chửi banh chành đòi đánh luôn em mình ta? Chắc em phải post hình bà chị dâu này lên quá cho hết quậy luôn. Ăn không được nhà phá cho hôi đúng không ta", Phương Thanh viết.

Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh - Ảnh 3Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh - Ảnh 4
Cô nhận được nhiều sự cảm thông, đồng tình từ người hâm mộ - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, giọng ca Đêm lao xao nhận được rất nhiều lời khuyên nên cố gắng nhẫn nhịn, để gia đình ấm êm vì sắp Tết. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn tỏ ra khá tức giận bởi chuyện nhà cửa ầm ĩ lâu ngày gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô.

Quyết lấy lại nhà sau 18 năm cho gia đình anh ruột ở, Phương Thanh bị chửi, đòi đánh - Ảnh 5
Sau nhiều lần nhẫn nhịn, Phương Thanh quyết làm đến cùng vì không thể chịu đựng được chị dâu - Ảnh: FBNV

"Các bạn có tin là ông anh chuyên dùng vũ lực - chửi tục với em mình... Để Chanh bị quê không đụng được vợ ổng. Trong khi vợ ổng là nguyên nhân chính trong việc này nhiều chuyện nói xạo bịa đặt xong chối hết. Kỳ này là áp lực qua mẹ ruột luôn... Chanh nhịn sao nổi được nữa", Phương Thanh bức xúc.

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