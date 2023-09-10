Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này!

Hậu trường 10/09/2023 07:04

Xuất hiện trong sự kiện, Phương Oanh gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Chiếc váy đen ôm sát và cắt xẻ tinh tế góp phần giúp cô nàng khoe trọn đường con quyến rũ cùng làn da trắng của mình.

Từ lúc công khai hẹn hò đến khi tổ chức lễ ăn hỏi với Shark Bình vào cuối tháng 7 vừa qua, Phương Oanh dường như hạn chế các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, tham dự sự kiện,... Cho đến mới đây nhất, chiều tối ngày 9/9, Phương Oanh lần đầu lộ diện tại thảm đỏ Lễ trao giải Cánh Diều 2023 sau lễ ăn hỏi đã chiếm trọn spotlight.

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này! - Ảnh 1
Từ lúc công khai hẹn hò đến khi tổ chức lễ ăn hỏi với Shark Bình vào cuối tháng 7 vừa qua, Phương Oanh dường như hạn chế các hoạt động nghệ thuật như đóng phim, tham dự sự kiện,...

Xuất hiện trong sự kiện, Phương Oanh gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Chiếc váy đen ôm sát và cắt xẻ tinh tế góp phần giúp cô nàng khoe trọn đường con quyến rũ cùng làn da trắng của mình. Trên thảm đỏ, Phương Oanh tươi cười rạng rỡ tạo dáng trước ống kính. Nhan sắc của Phương Oanh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả ngay khi vừa xuất hiện trên thảm đỏ.

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này! - Ảnh 2
Chiều tối ngày 9/9, Phương Oanh lần đầu lộ diện tại thảm đỏ Lễ trao giải Cánh Diều 2023 sau lễ ăn hỏi đã chiếm trọn spotlight

Có thể thấy sự xuất hiện bất ngờ của nữ diễn viên tại Lễ trao giải Cánh Diều 2023 khiến khán giả cho rằng Phương Oanh đang có kế hoạch trở lại màn ảnh nhỏ trong thời gian tới sau khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài. Người hâm mộ đều mong đợi những vai diễn tiếp theo của cô trên màn ảnh Việt.

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này! - Ảnh 3
Trên thảm đỏ, Phương Oanh tươi cười rạng rỡ tạo dáng trước ống kính

Phương Oanh là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng màn ảnh nhỏ phía Bắc. Cô gây ấn tượng với loạt vai diễn trong các bộ phim như Cô Gái Nhà Người Ta, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân… Cô được nhận xét là không gò bó bản thân trong một dạng vai nhất định mà có sự biến hóa đa dạng trên màn ảnh với nhiều kiểu nhân vật khác nhau. 

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này! - Ảnh 4
Người đẹp còn hội ngộ các diễn viên khác của VTV. Từ trái sang phải: Diễn viên Quốc Huy, diễn viên Hồng Diễm, NSƯT Quang Thắng, NSƯT Kim Oanh, Phương Oanh, Quỳnh Kool

Trước đó, Phương Oanh từng nói cô theo đuổi nghệ thuật vì đam mê chứ không tham vọng nổi tiếng. Trong tương lai cô cũng không quá ham muốn trở lại màn ảnh và nếu còn duyên cô vẫn sẽ đi theo đam mê của mình.

Phương Oanh lộ diện lẻ bóng tại sự kiện sau lễ ăn hỏi với Shark Bình, chiếm trọn spotlight vì chi tiết này! - Ảnh 5
Phương Oanh hội ngộ NSƯT Võ Hoài Nam tại sự kiện. NSƯT Võ Hoài Nam từng đóng vai ông Sinh - bố Phương Nam (do Phương Oanh đóng) trong phim Hương vị tình thân "gây bão" năm 2021

Nói về tai tiếng liên quan tới câu chuyện tình cảm thời gian qua, những mất mát liên quan tới tình yêu, Phương Oanh đã nói: “Tôi vẫn nghĩ đây là một kiếp nạn mà mình phải trải qua, không phải chuyện này thì sẽ là chuyện khác. Tôi phải nghĩ như thế thì mới cố gắng đối diện và vượt qua. Lý trí thì nghĩ như thế, nhưng cảm xúc khiến tôi bị mệt mỏi. Tôi không nuối tiếc hào quang hay mất đi sự nổi tiếng. Tôi chỉ nhớ khoảng thời gian mình được say mê với nghề, được cống hiến và được ghi nhận từ khán giả”

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