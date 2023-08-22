Phương Oanh hé lộ một góc 'cực xịn' trong tổ ấm mới với Shark Bình, netizen khen đúng chuẩn 'vợ đảm'!

Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill”. Được biết, tổ ấm mới này dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay.

Vượt qua mọi sóng gió, cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu. Ngay sau lễ hỏi, cặp đôi đã nhanh chóng lên đường sang Mỹ để tận hưởng kì trăng mật lãng mạn. Vượt qua mọi sóng gió, cuối tháng 7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi ấm cúng tại quê nhà cô dâu Đáng chú ý, kể từ thời điểm này, cả Phương Oanh và Shark Bình không còn ngần ngại khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên nhau trong chuyến xuất ngoại. Đây cũng là điểm thay đổi rõ rệt của cặp đôi sau đám hỏi bởi trước đó dù nhiều lần đi du lịch chung nhưng cả 2 chỉ chia sẻ hình ảnh cá nhân cùng một thời gian, địa điểm.

Sau đám hỏi, cả Phương Oanh và Shark Bình không còn ngần ngại chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên nhau trong chuyến trăng mật tại Mỹ Sau chuyến trăng mật, mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng đang xây dựng. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill”. Được biết, tổ ấm mới này dự kiến hoàn thiện vào cuối năm nay. Có lẽ vì là cô gái yêu thích nấu nướng cho gia đình nên Phương Oanh đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút cho không gian bếp. Phương Oanh bất ngờ chia sẻ ảnh vẽ 3D không gian nhà bếp trong căn biệt thự của 2 vợ chồng đang xây dựng. Nữ diễn viên hào hứng viết: “Một chiếc bếp mới thật chill” Theo hình ảnh đăng tải, phòng bếp được trang trí bàn ăn hiện đại gồm 10 ghế. Bên trên có hệ thống đèn chùm thả, kết hợp với ánh sáng tạo nên sự ấm cúng, hiện đại. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt.

Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá rất bắt mắt Trước đó, một người bạn của Phương Oanh cho biết, nữ diễn viên thường xuyên vào bếp, chiều theo khẩu vị của chồng. Sau khi cưới, cả hai chủ yếu dùng cơm nhà. Mỗi lần họ đi nhà hàng, thấy món ngon hợp khẩu vị, diễn viên đều tìm hiểu công thức để về nhà trổ tài. Shark Bình dành nhiều lời khen về tài nấu ăn, chăm sóc nhà cửa của vợ. Phương Oanh trổ tài nấu nướng Không chỉ vậy, Phương Oanh còn thường xuyên nấu ăn gửi cho bố mẹ chồng. Chia sẻ tại buổi thử áo dài cho lễ hỏi, Bà Kim Hòa - mẹ Shark Bình từng nói với hoa hậu Ngọc Hân rằng bà tăng cân, mặc áo dài không đẹp như trước vì con dâu hay nấu đồ ăn ngon và món nào bà cũng thích. Nhiều bạn bè Phương Oanh như hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, á hậu Hoàng Anh... cũng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ tài nấu nướng của cô. Chia sẻ tại buổi thử áo dài cho lễ hỏi, Bà Kim Hòa - mẹ Shark Bình từng nói với hoa hậu Ngọc Hân rằng bà tăng cân, mặc áo dài không đẹp như trước vì con dâu hay nấu đồ ăn ngon và món nào bà cũng thích Dù bận rộn với việc kinh doanh, nữ diễn viên vẫn cố gắng thu xếp nấu bữa tối hàng ngày. Cô coi trọng những bữa cơm quây quần, khi hai vợ chồng có thể cùng ăn uống và kể cho nhau mọi chuyện trong ngày. Nữ diễn viên cho biết cô cố gắng cân đối gia đình và công việc để vừa giữ lửa cho tổ ấm, vừa có sự nghiệp riêng. Cô hạnh phúc vì luôn được ông xã ủng hộ trong mọi chuyện. Anh còn động viên vợ trở lại nghệ thuật vì biết cô đam mê cháy bỏng với nghề.

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