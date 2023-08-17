Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ!

Hậu trường 17/08/2023 12:12

Mới đây, diễn viên 'Hương vị tình thân' Phương Oanh đã chia sẻ ảnh bố mẹ ruột trong ngày trọng đại của mình.

Thời gian qua, Phương Oanh là cái tên gây chú ý bởi ồn ào chuyện tình yêu với Shark Bình. Tuy nhiên, vượt qua mọi lời dị nghị, cuối tháng 7 vừa qua, cặp đôi đã chính thức vẽ nên cái kết đẹp cho tình yêu bằng một đám hỏi tại quê nhà nữ diễn viên. Những hình ảnh về ngày trọng đại mới đây được Phương Oanh chia sẻ thu hút nhiều sự quan tâm.

Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 1
 Vượt qua mọi lời dị nghị, cuối tháng 7 vừa qua, cặp đôi đã chính thức vẽ nên cái kết đẹp cho tình yêu bằng một đám hỏi tại quê nhà nữ diễn viên

Theo đó, mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh chụp cùng bố mẹ ruột trong lễ ăn hỏi. Đây được xem một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên Quỳnh búp bê khoe ảnh đấng sinh thành.

Đặc biệt, trong ngày vui của con gái, bố mẹ Phương Oanh đều nở nụ cười hạnh phúc. Bố nữ diễn viên có phần hơi gầy nhưng vẫn giữ được nét phong độ. Nhiều người nhận xét có thể thời trai trẻ, ông cũng đã là một “soái ca”. Trong khi đó, mẹ nữ diễn viên có gương mặt phúc hậu. Nhìn ảnh, nhiều người nhận xét Phương Oanh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. 

Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 2
 Phương Oanh đăng tải hình ảnh chụp cùng bố mẹ ruột trong lễ ăn hỏi. Đây được xem một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên Quỳnh búp bê khoe ảnh đấng sinh thành

Phương Oanh sinh ra trong một gia đình có 4 chị em, 2 chị gái và một em trai. Trong đó, Phương Oanh là người con thứ ba trong nhà. Được biết, đằng sau thành công của Phương Oanh là sự động viên rất lớn từ gia đình, đặc biệt là đấng sinh thành.

Mẹ ruột Phương Oanh từng có cuộc sống vất vả vì gia đình đông con nhưng bà và chồng luôn nỗ lực cố gắng. Với nữ diễn viên "Quỳnh búp bê", mẹ luôn là người tuyệt vời nhất. Cô gọi mẹ là "nữ hoàng không ngai".

Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 3
Mẹ ruột Phương Oanh từng có cuộc sống vất vả vì gia đình đông con nhưng bà và chồng luôn nỗ lực cố gắng

Chia sẻ về sự hy sinh của mẹ, Phương Oanh từng xúc động kể: "Mẹ không chỉ cho ta sự sống, nuôi dạy ta đến khi trưởng thành, luôn căn dặn ta những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, mà nhờ có mẹ, suốt những năm tháng gắn bó và không ngừng cống hiến vì nghệ thuật, có những lúc vất vả và hoang mang vô cùng, mẹ lại là người tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng để Oanh không ngừng theo đuổi sự nghiệp".

Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 4
Diễn viên Phương Oanh hiếm hoi khoe ảnh bố mẹ ruột, được netizen ngợi khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 5
Đại gia đình của Phương Oanh được khen nhan sắc "cực phẩm" trong lần hiếm hoi nữ diễn viên đăng tải hình ảnh

Ngoài ra, Phương Oanh còn tự hào về mẹ: "Việc trong nhà cũng có bao nhiêu thứ phải lo, nhưng lúc nào mẹ cũng vun vén, chăm sóc một cách chu toàn nhất. Nào chó mèo, cây hoa, nào bếp núc, lớn hơn thì có cả một ngôi nhà - vương quốc của riêng mẹ và cả những "thần dân" sống trong đó lúc nào cũng cần bàn tay mẹ xếp sắp, điều khiển thì mới đâu vào đấy. Thế mà chẳng mấy khi Oanh có cơ hội nói lời cảm ơn hay tri ân mẹ - Nữ hoàng không cần vương miện trong cuộc đời mình".

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ!

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ!

Có lẽ sau chuyến đi dài tại trời Tây, căp đôi đã quá nhung nhớ hương vị quê nhà nên Phương Oanh đã trổ tài làm một bàn đồ ăn làm Shark Bình không khỏi 'đốn tim'.

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