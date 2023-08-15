Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ!

Hậu trường 15/08/2023 08:34

Có lẽ sau chuyến đi dài tại trời Tây, căp đôi đã quá nhung nhớ hương vị quê nhà nên Phương Oanh đã trổ tài làm một bàn đồ ăn làm Shark Bình không khỏi 'đốn tim'.

Trưa 26/7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu, đánh dấu một màn kết đẹp cho chuyện tình yêu đầy ồn ào. Ngay sau hôn lễ, cặp đôi liền đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lứa đôi ngọt ngào trên trang cá nhân.

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 1
Trưa 26/7 vừa qua, diễn viên Phương Oanh và Shark Bình đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu, đánh dấu một màn kết đẹp cho chuyện tình yêu đầy ồn ào
Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 2
Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 3
Ngay sau hôn lễ, cặp đôi liền đi hưởng tuần trăng mật tại Mỹ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lứa đôi ngọt ngào trên trang cá nhân

Mới đây, tối ngày 14/8, Phương Oanh bất ngờ khéo khoe khả năng nấu nướng của mình trên tài khoản cá nhân. Có lẽ sau chuyến đi dài tại trời Tây, căp đôi đã quá nhung nhớ hương vị quê nhà nên Phương Oanh đã trổ tài làm một bàn đồ ăn. Nữ diễn viên chia sẻ: "Thèm gì nấu nấy. Tiết canh vịt, lẩu vịt om sấu.. xin mời cả nhà ạ!".

Dưới phần bình luận, Shark Bình không giấu khỏi sự háo hức và không ngại tấm tắc khen vợ: "Ngon từ A tới Ạ". Không chỉ vậy, cư dân mạng cũng phải bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Phương Oanh bởi "vừa xinh lại vừa đảm".

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 4
Có lẽ sau chuyến đi dài tại trời Tây, căp đôi đã quá nhung nhớ hương vị quê nhà nên Phương Oanh đã trổ tài làm một bàn đồ ăn

Tài nấu ăn của Phương Oanh còn được chính mẹ chồng Kim Hòa công nhận và chia sẻ với niềm tự hào trong buổi thử áo dài ăn hỏi của Phương Oanh cùng hội chị em. Theo đó, mẹ vị "cá mập" cho biết: “Độ này bác béo ra nên mặc áo dài kém đẹp hơn xưa. Tại cái cái Oanh suốt ngày gửi đồ ăn sang cho bác. Mà nó nấu ngon nữa”.

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 5
Tài nấu ăn của Phương Oanh còn được chính mẹ chồng Kim Hòa công nhận và chia sẻ với niềm tự hào trong buổi thử áo dài ăn hỏi của Phương Oanh cùng hội chị em

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đến từ Phủ Lý cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mâm cơm tươm tất và ngon miệng. Cô nàng cũng rất quan tâm đến việc bày biện, sắp xếp đồ ăn sao cho đẹp mắt, hấp dẫn. 

Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 6
Phương Oanh 'vừa xinh vừa đảm' trổ tài nấu ăn cực khéo như 'ngoài hàng', Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 7
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đến từ Phủ Lý cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh mâm cơm tươm tất và ngon miệng

Phương Oanh là nữ diễn viên xinh đẹp với vai diễn ấn tượng Quỳnh "búp bê". Thời gian qua, cô nàng càng được nhắc đến nhiều hơn sau khi công khai hẹn hò với "vị cá mập" Nguyễn Hòa Bình. Thời gian đầu, khi vấp phải nhiều sự phản ứng tiêu cực từ cộng đồng mạng về chuyện tình cảm với nam doanh nhân, Phương Oanh đã có nhiều phát ngôn mang tính thách thức khiến người hâm mộ mất cảm tình. Thậm chí, cô nàng từng phải khóa trang cá nhân, fanpage để tránh "bão dư luận".

Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh nấu ăn Phương Oanh - Shark Bình

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