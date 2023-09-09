Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê

Hậu trường 09/09/2023 18:52

Mới đây, Phương Oanh đã hào hứng khoe nhan sắc của mình cách đây 6 năm.

Trên trang cá nhân mới đây, Phương Oanh đã bất ngờ chia sẻ lại một bài viết kỉ niệm cách đây 6 năm. Cụ thể nội dung bài viết vào thời điểm đó, nữ diễn viên đã mong muốn mọi người có thể khen nhan sắc của bản thân: "Góc nghiêng thần thánh! Cá nhân mình thấy mình thật xinh khi ở góc mặt này. Mà đây là ý kiến cá nhân thôi ạ, còn ý mình không phải là mình bảo mình xinh đâu. Tuy nhiên, mọi người có thể khen tự nhiên, haha".

Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 1
Phương Oanh đã bất ngờ chia sẻ lại một bài viết kỉ niệm cách đây 6 năm.

Bài viết đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ bạn bè của cô và cộng đồng mạng. Nhiều người còn bày tỏ cho rằng dù ở thời điểm nào cô vẫn luôn xinh đẹp.

Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 2
 Nhiều người còn bày tỏ cho rằng dù ở thời điểm nào cô vẫn luôn xinh đẹp.

Phương Oanh sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật và số đo hình thể 3 vòng ấn tượng. Sau quá trình tập luyện và siết cân, hiện tại, Phương Oanh sở hữu body cực chuẩn, không chút mỡ thừa. Bước sang độ tuổi 34, Phương Oanh vẫn luôn trẻ trung, quyến rũ. 

Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 3
Phương Oanh sinh năm 1989 sở hữu nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật và số đo hình thể 3 vòng ấn tượng.
Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 4
Sau quá trình tập luyện và siết cân, hiện tại, Phương Oanh sở hữu body cực chuẩn, không chút mỡ thừa.

Dù xuất thân là người mẫu, sau đó mới lấn sân điện ảnh, Phương Oanh vẫn được nhiều đạo diễn, biên kịch “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều dự án ăn khách, điển hình như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt“... 

Cô làm thủ tục kết hôn với Shark Bình tại Phú Lý (Hà Nam) hồi tháng 6, sau một năm hẹn hò. Cuối tháng 7, họ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy. Ông xã của nữ diễn viên tên thật Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Anh là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch một tập đoàn về công nghệ và nổi tiếng hơn từ khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ (Shark Tank Việt Nam) từ năm 2019 và thường được gọi bằng biệt danh Shark Bình.

Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 5
Cuối tháng 7, họ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ vu quy.
Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê - Ảnh 6
Ông xã của nữ diễn viên tên thật Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam.

Từ khóa:   hậu trường Phương Oanh nhan sắc Phương Oanh

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