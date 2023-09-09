Phương Oanh tự tin khoe nhan sắc bản thân cách đây 6 năm: Góc nghiêng thần thánh, visual không có gì để chê

Trên trang cá nhân mới đây, Phương Oanh đã bất ngờ chia sẻ lại một bài viết kỉ niệm cách đây 6 năm. Cụ thể nội dung bài viết vào thời điểm đó, nữ diễn viên đã mong muốn mọi người có thể khen nhan sắc của bản thân: "Góc nghiêng thần thánh! Cá nhân mình thấy mình thật xinh khi ở góc mặt này. Mà đây là ý kiến cá nhân thôi ạ, còn ý mình không phải là mình bảo mình xinh đâu. Tuy nhiên, mọi người có thể khen tự nhiên, haha".

Phương Oanh đã bất ngờ chia sẻ lại một bài viết kỉ niệm cách đây 6 năm.

Bài viết đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm từ bạn bè của cô và cộng đồng mạng. Nhiều người còn bày tỏ cho rằng dù ở thời điểm nào cô vẫn luôn xinh đẹp.