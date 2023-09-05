Không còn đôi co, Phương Oanh thẳng tay làm một việc khi bất ngờ bị mỉa mai 'trơ trẽn', 'đu bám người tử tế để tẩy trắng cho mình'

Cách xử lý của Phương Oanh nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng.

Kể từ ngày yêu Shark Bình, không còn thấy Phương Oanh xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Thay vào đó, nữ diễn viên dành thời gian để tận hưởng những chuyến du lịch khắp các nước cùng người yêu. Tháng 7 vừa qua, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà sau lễ ăn hỏi trang trọng tại quê nhà Phương Oanh. Hơn 1 tháng trôi qua, vợ chồng son Phương Oanh - Shark Bình tiếp tục vi vu nhiều nơi cùng nhau. Hơn 1 tháng trôi qua, vợ chồng son Phương Oanh - Shark Bình tiếp tục vi vu nhiều nơi cùng nhau Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã chia sẻ lại hình ảnh chụp cùng diễn viên Tú Oanh (vai bà Bích trong phim Hương Vị Tình Thân). Có lẽ nhớ nghề nên Phương Oanh viết đôi dòng tâm sự rằng, bản thân rất trân trọng và thích chia sẻ lại kỷ niệm với đồng nghiệp, những người từng làm việc cùng mình vì đó là điều đẹp đẽ, đáng tự hào. Nữ diễn viên cũng bày tỏ rằng đang rất nhớ quãng thời gian đóng phim Hương Vị Tình Thân.

Có lẽ nhớ nghề nên Phương Oanh viết đôi dòng tâm sự rằng, bản thân rất trân trọng và thích chia sẻ lại kỷ niệm với đồng nghiệp, những người từng làm việc cùng mình vì đó là điều đẹp đẽ, đáng tự hào Phía dưới bài đăng của Phương Oanh, nhiều khán giả bày tỏ sự yêu thích với vai diễn của cô trong Hương Vị Tình Thân và mong nữ diễn viên sớm trở lại với màn ảnh nhỏ sau thời gian nghỉ ngơi. Đáng chú ý, trong số những bình luận đó, diễn viên Quỳnh búp bê cũng bất ngờ nhận phải một bình luận tiêu cực nói cô "trơ trẽn", "đu bám những người tử tế để tẩy trắng cho bản thân mình". Trước thái độ gay gắt của người này, Phương Oanh tuyên bố sẽ thẳng tay chặn những bình luận kém duyên như thế này: "Nghỉ lễ của bạn không vui phải không? Để mình cho bạn ra đảo nghỉ dưỡng nhé!". Đáng chú ý, trong số những bình luận đó, diễn viên Quỳnh búp bê cũng bất ngờ nhận phải một bình luận tiêu cực nói cô "trơ trẽn", "đu bám những người tử tế để tẩy trắng cho bản thân mình" Cách xử lý của Phương Oanh nhận được sự ủng hộ của nhiều cư dân mạng. Bên cạnh đó, người viết ra bình luận tiêu cực trên cũng bị chỉ trích ngược lại về hành động kém văn minh. Đây không phải lần đầu tiên Phương Oanh vấp phải bình luận tiêu cực trong những bài viết trên trang cá nhân của mình. Trước đây, nữ diễn viên cũng không ngại đôi co, lên tiếng đáp trả cực gắt nhưng hiện tại cô thường chọn cách chặn những dân mạng kém duyên đó.

Shark Bình được khen "lão hóa ngược" từ ngày cưới Phương Oanh. Ngoài công việc kinh doanh, trên trang cá nhân, thời gian gần đây, Phương Oanh - Shark Bình cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Dân tình nhận xét rằng ngoại hình Shark Bình "lão hóa ngược" kể từ ngày lấy vợ mới. Chia sẻ thêm về Shark Bình sau thời gian ở cạnh nhau, Phương Oanh từng cho biết: "Lúc nào cũng nhí nhố thế thôi mọi người. Không biết ở ngoài là 'shark' thế nào nhưng ở nhà là một cá con" Chia sẻ thêm về Shark Bình sau thời gian ở cạnh nhau, Phương Oanh từng cho biết: "Lúc nào cũng nhí nhố thế thôi mọi người. Không biết ở ngoài là 'shark' thế nào nhưng ở nhà là một cá con. Mình chẳng cần làm gì bởi người này biết quá nhiều. Không cần phải biết gì nữa, chỉ cần nhắm mắt đưa chân là có cái ăn, cái đẹp để ngắm, số hưởng đấy mọi người".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-oi-co-phuong-oanh-thang-tay-lam-mot-viec-khi-bat-ngo-bi-mia-mai-tro-tren-u-bam-nguoi-tu-te-e-tay-trang-cho-minh-614262.html