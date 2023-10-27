Phương Nhi bật khóc nức nở chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi trượt Top 7 Miss International

Sau thành tích Top 15 Miss International 2023, Á hậu Phương Nhi có chia sẻ đáng chú ý.

Tối ngày 26/10, đêm chung kết Miss International 2023 được diễn ra tại Nhật Bản đã chính thức trao ngôi vị Hoa hậu cho người đẹp đến từ Venezuela. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Phương Nhi đã dừng chân ở TOP 15 chung cuộc dù trước đó được nhiều trang chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao. Tối ngày 26/10, đêm chung kết Miss International 2023 được diễn ra tại Nhật Bản đã chính thức trao ngôi vị Hoa hậu cho người đẹp đến từ Venezuela Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vị trí này là vừa vặn với người đẹp tại sân chơi sắc đẹp khó intop này. Trên trang cá nhân, Phương Nhi cũng đã có chia sẻ đầu tiên sau khi hoàn thành cuộc thi. Cụ thể, nàng hậu đăng tải hình ảnh bật khóc trên sân khấu và đính kèm dòng trạng thái: "Thật hạnh phúc khi luôn được yêu thương ạ".

Đại diện Việt Nam là Nguyễn Phương Nhi đã dừng chân ở TOP 15 chung cuộc dù trước đó được nhiều trang chuyên gia sắc đẹp đánh giá cao Sau Chung kết của Phương Nhi, bà Phạm Kim Dung gửi lời chúc mừng đến nàng hậu: "Tự hào về em. Một chặng đường không dài, nhưng em cũng đã cố gắng hết mình, và chị nhìn thấy điều đó. Cảm ơn em đã mang dải sash Việt Nam toả sáng trên đất Nhật. Nguyễn Phương Nhi - top 15 Miss International 2023". Bên cạnh đó, nhiều nàng hậu Vbiz như Mai Phương, Bảo Ngọc... lẫn người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng Phương Nhi về thành tích Top 15 Miss International. Nàng hậu có chia sẻ đầu tiên sau khi trượt top 7: "Thật hạnh phúc khi luôn được yêu thương ạ" Trước đó, Phương Nhi cùng 69 thí sinh khác trải qua nhiều phần trình diễn. Ở phần thi trang phục dân tộc, cô mặc trang phục Cò ơi nặng 10 kg, lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò, do Châu Gia Minh thiết kế và Văn Thành Công cố vấn. Thiết kế gồm áo dài truyền thống, gắn hai chiếc cánh lớn, khung tròn với hình tượng con cò hướng mặt vào nhau, đính kết kim tuyến, đá, dây ngọc. Tác giả cho biết lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò quen thuộc nơi làng quê, tượng trưng cho hình ảnh người phụ nữ chịu thương, chịu khó, sống thanh cao. Lúc đầu chọn Cò ơi, Phương Nhi lo lắng vì cồng kềnh. Tuy nhiên, sau nhiều ngày học lắp ráp, tập catwalk, cô tự tin trình diễn.

Phương Nhi cùng 69 thí sinh khác trải qua nhiều phần trình diễn Ở phần thi dạ hội, người đẹp 22 tuổi diện trang phục Ngọc phương đông do Phạm Đăng Anh Thư thực hiện. Thiết kế đuôi cá đính ngọc trai, hàng nghìn viên đá swarovski tạo hiệu ứng bắt sáng sân khấu. Chiếc nơ 8 cánh bằng lụa mikado tạo điểm nhấn cho tổng thể. Ở phần thi trang phục dân tộc, cô mặc trang phục Cò ơi nặng 10 kg, lấy cảm hứng từ hình ảnh con cò, do Châu Gia Minh thiết kế và Văn Thành Công cố vấn Phương Nhi đến Nhật Bản tham dự cuộc thi vào ngày 10/11. Cô đã tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, giao lưu cùng thí sinh. Ngày đầu gặp mặt ban tổ chức, cô đoạt giải Miss Visit Japan (Đại sứ Du lịch Nhật Bản). Vài ngày trước, Phương Nhi còn xuất hiện trên truyền hình Nhật khi cùng hoa hậu Mỹ ghé thăm thành phố Yokkaichi. Người đẹp cũng là một trong bốn thí sinh cùng đương kim Hoa hậu Quốc tế đến thăm tòa thị chính Niigata.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Nguyễn Phương Nhi dừng chân ở Top 15 Miss International 2023 Trong Chung kết Hoa hậu Quốc tế diễn ra tại Nhật Bản ngày 26/10, Hoa hậu Nguyễn Phương Nhi tiếc nuối khi phải dừng chân ở Top 15 Miss International 2023.

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