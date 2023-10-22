Phương Nhi ‘lội ngược dòng’ được dự đoán đăng quang Miss International 2023 

Hậu trường 22/10/2023 22:08

Nguyễn Phương Nhi, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International 2023 được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán đạt thành tích cao. Chung kết Miss International 2023  sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới.

Cuộc thi Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế) chính thức khởi động vào trung tuần tháng 9 tại Nhật Bản với sự tham gia của 74 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Nguyễn Phương Nhi là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023. 

Phương Nhi ‘lội ngược dòng’ được dự đoán đăng quang Miss International 2023  - Ảnh 1
Phương Nhi trong trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ con cò. Ảnh: FBNV. 

Sau một số hoạt động chung tập thể, Nguyễn Phương Nhi được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh nổi bật. Cô thuộc nhóm thí sinh được bầu chọn cao nhất tại cuộc thi năm nay và dẫn đầu nhóm thí sinh khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Người giành giải thưởng này sẽ có cơ hội vào thẳng top 15 chung cuộc. 

Theo bảng dự đoán mới nhất của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology về thứ hạng cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023, Phương Nhi - đại diện Việt Nam đã “lội ngược dòng”, được xếp ở vị trí hoa hậu.

Phương Nhi ‘lội ngược dòng’ được dự đoán đăng quang Miss International 2023  - Ảnh 2
Phương Nhi được chuyên trang Missosology dự đoán đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2023. Ảnh: Missosology. 

Đây là bảng dự đoán kết quả thứ ba của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2023 (Miss International) do chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology đưa ra. Trong những bảng xếp hạng trước đó, Phương Nhi cũng được đánh giá cao nhưng chỉ được xếp trong top 10. Chuyên trang này nhận xét Phương Nhi sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch, rất phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. 

Trong khi đó, chuyên trang Global Beauties dành sự ưu ái cho các đại diện đến từ khu vực châu Mỹ. Họ dự đoán người đẹp Colombia đăng quang hoa hậu, ngôi vị Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Tây Ban Nha và Thái Lan. Trong khi đó, Phương Nhi của Việt Nam được dự đoán góp mặt trong Top 10 cuộc thi. 

Chuyên trang Sash Factor dự đoán Phương Nhi sẽ giành danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc. Ngôi vị Hoa hậu Quốc tế 2023 được các chuyên gia của Sash Factor dự đoán thuộc về người đẹp Colombia. Á hậu 1 thuộc về người đẹp của Venezuela.

Phương Nhi ‘lội ngược dòng’ được dự đoán đăng quang Miss International 2023  - Ảnh 3
Phương Nhi đang là thí sinh sáng giá, nhiều khả năng có thể lọt Top 15 của cuộc thi. Ảnh: Miss International.

Sau gần 2 tuần nhập cuộc, Phương Nhi vẫn đang giữ phong độ khá ổn định. Người đẹp đang dẫn đầu về số lượng bình chọn trong cụm bỏ phiếu ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Theo BTC Miss International 2023, Phương Nhi đang là thí sinh sáng giá, nhiều khả năng có thể lọt Top 15 của cuộc thi. 

Mới đây, cô cùng người đẹp Mỹ có buổi gặp mặt lãnh đạo thành phố Yokkaichi của Nhật Bản. Hai người đẹp có cơ hội tham quan, tìm hiểu quá trình làm quạt, rượu tại đây. Đại diện Việt Nam cũng đã trao đổi với lãnh đạo thành phố này về việc quảng bá văn hóa, du lịch của Yokkaichi đến Việt Nam. Hoạt động này còn được truyền thông Nhật đưa tin trực tiếp. Xuất hiện trên sóng truyền hình, Phương Nhi gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Phương Nhi ‘lội ngược dòng’ được dự đoán đăng quang Miss International 2023  - Ảnh 4
Phương Nhi và đại diện Mỹ tham gia buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố Yokkaichi.  Ảnh: Miss International.

Hoa hậu Quốc tế 2023 là cuộc thi lần thứ 61, hiện có 49 người đẹp từ khắp nơi trên thế giới chính thức tham gia. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 26/10 tại Nhật. Trong số những người đẹp Việt tham gia đấu trường này, Thúy Vân là đại diện đạt thành tích cao nhất với danh hiệu á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015.

Sau loạt drama hoa hậu Nguyễn Phương Nhi bất ngờ dẫn đầu bình chọn tại cuộc thi Miss International 2023

Sau loạt drama hoa hậu Nguyễn Phương Nhi bất ngờ dẫn đầu bình chọn tại cuộc thi Miss International 2023

Hoa hậu Nguyễn Phương Nhi, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss International 2023 (Hoa hậu Quốc tế) vướng không ít ồn ào từ khi lên đường sang Nhật Bản dự thi. Tuy nhiên, người đẹp vẫn duy trì phong độ. Đặc biệt cô nằm trong nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao nhất tại cuộc thi năm nay.

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