Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc'

Hậu trường 09/07/2021 15:35

Phượng Chanel hiếm hoi khoe bộ ảnh cùng con gái út. Dù che mặt nhưng khán giả vẫn tinh ý nhận ra, cô bé có nhiều đường nét giống bố Quách Ngọc Ngoan y đúc.

Vào tháng 7/2020, Quách Ngọc Ngoan khiến người hâm mộ và cư dân mạng không khỏi bất ngờ khi thông báo anh và bạn gái Phượng Chanel đã có với nhau một đứa con chung là bé gái 8 tháng tuổi tên Quách Trương Thanh Nhã, ở nhà được gọi thân mật là Su Mi. Từ đó trở đi, Quách Ngọc Ngoan lẫn Phượng Chanel đều không công khai hình ảnh con gái cưng vì muốn con mình có cuộc sống riêng tư, không bị ai soi mói. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cặp đôi vẫn chia sẻ hình ảnh của nhóc tì nhưng được che mặt cẩn thận.

Mới đây, Phượng Chanel "phá lệ" khoe bộ ảnh chụp với con gái cưng ngoài phố trong ngày giãn cách tại TP.HCM. Nữ doanh nhân chia sẻ: "Thương miền Nam". Hiển nhiên, mọi sự chú ý của công chúng đều đổ dồn vào con gái của nữ doanh nhân và Quách Ngọc Ngoan. Dù đã che hết gương mặt của bé bằng biểu tượng nhưng một vài chi tiết vẫn thấy ái nữ của Quáchh Ngọc Ngoan có đôi má phúng phính vô cùng dễ thương cùng làn da trắng như sữa. Miệng và cằm của bé gái cũng như một khuôn đúc với Quách Ngọc Ngoan, chỉ bao nhiêu đó cũng có thể đoán được nhan sắc mỹ nhân trong tương lai của cô công chúa nhỏ này. 

Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc' - Ảnh 1
Phượng Chanel lần đầu khoe ảnh chụp chính diện khuôn mặt con gái - Ảnh: Internet
Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc' - Ảnh 2
Cô bé được nhận xét có đương nét giống bố - Ảnh: Internet
Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc' - Ảnh 3
Dân tình tò mò diện mạo của ái nữ của Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

Dù cuộc hôn nhân giữa Phượng Chanel và chồng kém tuổi đã kết thúc, tuy nhiên, cả hai đều cố gắng thay nhau chăm sóc, phần nào bù đắp thiệt thòi cho cô con gái nhỏ. Về phía Quách Ngọc Ngoan, anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui đùa cùng con gái ái nữ và khẳng định sẽ làm mọi việc để con vui. Dân tình cũng không khỏi hối thúc cả hai mau chóng công khai diện mạo bé để được chiêm ngưỡng. 

Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc' - Ảnh 4
Phượng Chanel 'phá lệ', tung bộ ảnh khoe dáng cùng ái nữ bụ bẫm, dân tình xuýt xoa: 'Khuôn cằm giống bố Ngoan y đúc' - Ảnh 5
Quách Ngọc Ngoan dành rất nhiều thời gian để chăm sóc và yêu thương con gái - Ảnh: Internet
Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay

Nghi vấn Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn ở chung nhà hậu chia tay

Mới đây, nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan đã chia sẻ tấm ảnh chụp cùng con gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý đã phát hiện ra "điều bất thường" trong bức ảnh.

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