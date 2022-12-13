Phương Anh xin lỗi khán giả vì trượt top 15 Hoa hậu Quốc tế 2022

Việc Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh không thể lọt vào top 15 chung cuộc của Hoa hậu Quốc tế 2022 đã khiến nhiều người không khỏi sửng sốt.

Trưa 13/12, chung kết Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2022 - chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Mặc dù được đánh giá khá cao về học vấn, trí tuệ, ngoại ngữ và nhan sắc, song đại diện Việt Nam - Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh - không thể có tên trong top 15 chung cuộc. Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh không thể có tên trong top 15 chung cuộc - Ảnh: Internet Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2022 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Đức - Jasmin Selberg. Á hậu 1 là Stephany Amado, đến từ Cabo Verde, Á hậu 2 là Tatiana Calmell, người Peru. Vị trí Á hậu 3 thuộc về đại diện Colombia - Natalia López Cardona, Á hậu 4 là người đẹp Cộng hòa Dominica - Celinee Santos Frias.

Ngay sau khi danh sách top 15 Miss International 2022 được công bố, trên các diễn đàn sắc đẹp Việt đã nổ ra những cuộc tranh cãi. Bày tỏ tiếc nuối cho Phương Anh, nhiều khán giả cũng cho biết cảm thấy "sốc" trước kết quả này, thậm chí "sốc hơn nhiều" so với việc Thiên Ân dừng chân top 20 Miss Grand International 2022 trước đó. Phương Anh gửi lời xin lỗi sau khi không thể bước chân vào top 15 chung cuộc - Ảnh: Internet Không lâu sau khi chung kết khép lại, Phương Anh có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội. Cô buồn bã bày tỏ: "Phương Anh xin lỗi tất cả mọi người rất nhiều".

Bên cạnh đó, nhiều người đẹp như Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh, Đỗ Nhật Hà... cũng bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối với kết quả của Phương Anh tại chung kết Miss International 2022. Người đẹp 24 tuổi, từng đăng quang Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2019. Phương Anh được đánh giá cao về học thức. Cô từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Phương Anh còn đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp, được tuyển thẳng vào Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách khoa TP HCM. Tháng 3/2021, người đẹp tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý Thông tin của đại học RMIT. Cô thành thạo tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, trong đó đạt IELTS 8.0. Cô hiện theo đuổi công việc người mẫu, MC, BTV truyền hình.

Á hậu Việt Nam 2019 Phương Anh trượt top 15 Miss International gây tiếc nuối Kết quả chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2022 (Miss International) diễn ra tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam Á hậu Phương Anh gây tiếc nuối khi trượt top 15.

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