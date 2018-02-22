Phi Thanh Vân lại khoe vòng 3 to như sắp 'nổ tung' khiến dân tình nín thở

Trong bộ váy bó sát cơ thể, Phi Thanh Vân chọn những góc chụp khoe trọn vòng 3 "bốc lửa" trước ống kính khiến nhiều người ngán ngẩm.

Sau thời gian dài yên ắng vì có quá nhiều chuyện không vui xảy ra với mình, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây chú ý bằng cách khoe thân hình "bốc lửa" - kết quả của 15 lần đại phẫu thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, "Nữ hoàng dao kéo" vừa đăng tải những hình ảnh du Xuân đầu năm trong bộ váy ôm sát màu đen khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt".

Sau 15 lần phẫu thuật, Phi Thanh Vân rất tự tin với thân hình 'đồng hồ cát' của mình - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của 'Nữ hoàng dao kéo', số đo vòng 3 của cô hiện tại là 104cm, vòng ngực là 93cm - Ảnh: FBNV

Dù tự tin với thân hình "đồng hồ cát" nảy nở, song mỹ nhân sinh năm 1982 vẫn khiến nhiều hoang mang, lo lắng cho vòng 3 quá khủng của cô. Không ít fan e sợ rằng một ngày nào đó mông của người đẹp sẽ nổ tung nếu cứ tiếp tục diện đồ quá bó chặt như trong ảnh.

Đi cùng bài chia sẻ dịp đầu năm, Phi Thanh Vân cũng ra đưa quan điểm cá nhân về triết lý yêu. "Yêu hay không yêu không quan trọng! Yêu phải chọn người đàn ông tốt nhất với mình và là tình yêu thật sự. Yêu bằng cả trái tim và kiến thức tâm lý vì: Tình yêu không có nền tảng kiến thức cũng tựa người mù đi trong rừng không thể tìm lối ra", "Nữ hoàng dao kéo" viết.

Nhiều người lo lắng vòng 3 của Phi Thanh Vân sẽ bị 'nổ tung' trong tương lai - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-lai-khoe-vong-3-to-nhu-sap-no-tung-khien-dan-tinh-nin-tho-272454.html