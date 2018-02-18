Mới đầu năm, Phi Thanh Vân đã khiến dân tình ngao ngán khi mặc áo hở trọn vòng 1 đi chúc Tết

Đi chúc Tết đầu năm mới, Phi Thanh Vân khiến công chúng “đứng ngồi không yên” khi diện áo hở bạo, khoe trọn vòng 1 ngồn ngộn.

Sau một năm bận rộn với công việc, các sao Việt dành thời gian ngắn ngủi trong dịp Tết Nguyên Đán để ở bên cạnh người thân và gia đình. “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân cũng không ngoại lệ. Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 đang tận hưởng những ngày đầu năm mới ấm áp bên con trai và những người thân yêu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh vui vẻ cùng con trai đi chúc Tết gia đình những người thân và bạn bè. Tuy nhiên, cô nàng lại khiến cư dân mạng “bỏng mắt” khi diện trang phục táo bạo, khoe trọn vòng 1 căng tròn của mình.

Phi Thanh Vân khiến công chúng đỏ mặt khi diện trang phục nóng bỏng, khoe trọn vòng 1 cuốn hút - Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con tự lái xe đưa con trai Tấn Đức đi chúc Tết ngày đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Tuy đây không phải lần đầu diện trang phục táo bạo thế này nhưng Phi Thanh Vân vẫn khiến nhiều người choáng váng - Ảnh: FBNV

Trong khi 'Nữ hoàng dao kéo" đang vui vẻ chụp hình cùng bạn bè thì chiếc áo như muốn tuột khỏi cơ thể - Ảnh: FBNV

Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng Chỉ nửa năm sau ca đại trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhan sắc xuống cấp rõ rệt, vòng 2 ngấn mỡ, vòng 3 biến dạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-dau-nam-phi-thanh-van-da-khien-dan-tinh-ngao-ngan-khi-mac-ao-ho-tron-vong-1-di-chuc-tet-272058.html