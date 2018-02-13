Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng

Chỉ nửa năm sau ca đại trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhan sắc xuống cấp rõ rệt, vòng 2 ngấn mỡ, vòng 3 biến dạng.
- Mặc áo hở đến tận rốn, lộ cả 3 vòng, không ngờ Phi Thanh Vân lại 'cả gan' triết lý thế này về gái ngoan, gái hư trong showbiz Việt
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Phi Thanh Vân nổi tiếng là người chịu chi tiền “khủng” để đầu tư, nâng cấp nhan sắc. Tuy nhiên, sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Cô gái xấu xí vẫn liên tục bị cư dân mạng chê bai vì nhan sắc kém xinh, vóc dáng thiếu cân đối.
Đặc biệt, trong bữa tiệc mừng sinh nhật con trai Tấn Đức tròn 2 tuổi mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt vì thân hình thiếu thon gọn và nuột nà.
Dù diện chiếc đầm ôm bó sát màu đen để tôn lên vóc dáng nóng bỏng nhưng trong trường hợp này, Phi Thanh Vân lại lộ vòng 3 biến dạng một cách khó hiểu.
Trước đó, Phi Thanh Vân cũng không ít lần khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì thân hình xuống cấp quá nhanh sau ca đại trùng tu hơn nửa tỷ đồng.