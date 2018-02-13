Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng

Phi Thanh Vân nổi tiếng là người chịu chi tiền “khủng” để đầu tư, nâng cấp nhan sắc. Tuy nhiên, sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Cô gái xấu xí vẫn liên tục bị cư dân mạng chê bai vì nhan sắc kém xinh, vóc dáng thiếu cân đối.

Đặc biệt, trong bữa tiệc mừng sinh nhật con trai Tấn Đức tròn 2 tuổi mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt vì thân hình thiếu thon gọn và nuột nà.