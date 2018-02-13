Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng

Hậu trường 13/02/2018 15:48

Chỉ nửa năm sau ca đại trùng tu toàn thân, Phi Thanh Vân khiến nhiều người ngỡ ngàng khi nhan sắc xuống cấp rõ rệt, vòng 2 ngấn mỡ, vòng 3 biến dạng.

Phi Thanh Vân nổi tiếng là người chịu chi tiền “khủng” để đầu tư, nâng cấp nhan sắc. Tuy nhiên, sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Cô gái xấu xí vẫn liên tục bị cư dân mạng chê bai vì nhan sắc kém xinh, vóc dáng thiếu cân đối.

Đặc biệt, trong bữa tiệc mừng sinh nhật con trai Tấn Đức tròn 2 tuổi mới đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt vì thân hình thiếu thon gọn và nuột nà.

Dù diện chiếc đầm ôm bó sát màu đen để tôn lên vóc dáng nóng bỏng nhưng trong trường hợp này, Phi Thanh Vân lại lộ vòng 3 biến dạng một cách khó hiểu.

Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 1
Phi Thanh Vân diện đầm lộng lẫy trong tiệc sinh nhật con trai Tấn Đức tròn 2 tuổi - Ảnh: FBNV
Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 2
'Nữ hoàng dao kéo' để lộ khuyết điểm vòng 2 ngấn mỡ cùng vòng 3 dị dạng - Ảnh: FBNV
Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 3
Ớ góc chụp này, vòng 3 của Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 càng lộ rõ sự biến dạng - Ảnh: Internet
Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 4
Cô nàng chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè đồng nghiệp đến mừng sinh nhật - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phi Thanh Vân cũng không ít lần khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì thân hình xuống cấp quá nhanh sau ca đại trùng tu hơn nửa tỷ đồng.

Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 5
Vòng 3 nhọn bất thường của 'Nữ hoàng dao kéo' trong sự kiện gần đây - Ảnh: FBNV

Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 6

Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 7
Trước đó, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã bơm vòng 3 quá đà...
Chi tiền khủng nâng cấp nhan sắc nhưng sau nửa năm 'siêu vòng 3' của Phi Thanh Vân đã méo mó, dị dạng - Ảnh 8
... khiến cơ thể bị mất cân đối - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân tiếp tục đốn tim đấng mày râu khi mặc hở bạo, lả lơi buông hờ vai áo

Phi Thanh Vân tiếp tục đốn tim đấng mày râu khi mặc hở bạo, lả lơi buông hờ vai áo

Phi Thanh Vân khiến phái mạnh không thể rời mắt khi diện trang phục năng động, buông hờ vai áo khoe thân hình mướt mát cùng đôi chân dài miên man.

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