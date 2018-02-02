Xuất hiện tại sự kiện mới đây, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến công chúng đỏ mặt vì diện đồ táo bạo khoe vòng 1 hết cỡ.

Nổi tiếng là một người chịu chi tiền khủng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân không ít lần khiến công chúng đỏ mặt tía tai vì phong cách ăn mặc táo bạo của mình.

Mới đây, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại tiếp tục khiến công chúng "nhức mắt" khi diện chiếc đầm bó sát cơ thể, khoét sâu quá đà lộ vòng 1 ngồn ngộn đứng tạo dáng nhí nhố bên nhiều nghệ sĩ khác.

Phi Thanh Vân khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán với phong cách ăn mặc táo bạo của mình - Ảnh: FBNV

Ít phút sau khi hình ảnh này được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, cô nàng đã nhận được không ít bình luận của cư dân mạng. Nhiều Facebooker tỏ ra khá quan tâm và để lại lời khuyên về phong cách ăn mặc táo bạo của cô.

Một Facebooker bình luận: '... Lấp ló mới có người nhìn" - Ảnh: FBNV

Cười rạng rỡ chụp ảnh cùng ca sĩ Phương Thanh, Phi Thanh Vân khiến khán giả đỏ mặt khi nhìn vào bộ phận nhạy cảm của mình - Ảnh: FBNV

Vòng 1 của 'Nữ hoàng dao kéo' như muốn bung ra khỏi lớp áo mỏng manh - Ảnh: FBNV

Cô nàng còn khiến người đối diện 'khó thở' khi nhìn vào vòng 1 nở nang của mình - Ảnh: FBNV

Bà mẹ một con ngày càng hở bạo - Ảnh: FBNV

Đứng cạnh vợ chồng Lý Hải - Minh Hà, Phi Thanh Vân dường như thu hút hết sự chú ý bởi vẻ sexy khó cưỡng của mình - Ảnh: FBNV

Phi Thanh Vân: 'Màn trình diễn bikini chào đón U23 Việt Nam chỉ là phần thưởng giúp các cầu thủ mãn nhãn' Đi ngược lại dư luận, Phi Thanh Vân cho rằng phần trình diễn bikini của người mẫu Lại Thanh Hương chỉ là phần thưởng giúp các cầu thủ mãn nhãn.

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