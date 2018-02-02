Xuất hiện tại sự kiện mới đây, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân lại tiếp tục khiến công chúng đỏ mặt vì diện đồ táo bạo khoe vòng 1 hết cỡ.
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Nổi tiếng là một người chịu chi tiền khủng để trùng tu nhan sắc, Phi Thanh Vân không ít lần khiến công chúng đỏ mặt tía tai vì phong cách ăn mặc táo bạo của mình.
Mới đây, nữ diễn viên Cô gái xấu xí lại tiếp tục khiến công chúng "nhức mắt" khi diện chiếc đầm bó sát cơ thể, khoét sâu quá đà lộ vòng 1 ngồn ngộn đứng tạo dáng nhí nhố bên nhiều nghệ sĩ khác.
Ít phút sau khi hình ảnh này được đăng tải trên trang Facebook cá nhân, cô nàng đã nhận được không ít bình luận của cư dân mạng. Nhiều Facebooker tỏ ra khá quan tâm và để lại lời khuyên về phong cách ăn mặc táo bạo của cô.